读懂每一道皱纹下的不便（新视野）

1927年，德国导演弗里茨·朗在科幻电影《大都会》中，描绘了机器人替代人类劳动的场景。片中机械人玛丽亚身披金属外壳，动作僵硬却力大无穷。彼时的观众未必能料想到，百年后，借助人工智能的飞速发展，机器人不仅走入了现实，更会把温情注入暮年——它们不再冷硬如铁，而是可以化身银发族的“隐形拐杖”，托起人类晚年的尊严。

近日，国际电工委员会（IEC）正式发布了由我国牵头制定的养老机器人国际标准（IEC 63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》），依据老年人生理和行为特点，为各类养老机器人的产品设计、制造、测试和认证等提供基准。

该标准恰似一面镜子，映照出全球老龄化社会的迫切需求。世界卫生组织预测，2050年全球60岁及以上人口将达21亿，其中4.26亿人年逾八旬。衰老带来的是感知衰退、体力流失，失能风险逐渐升高，让养老问题愈发沉重。

如何应对老龄化？无论之前人们提出了多少种设想和方案，都不如科技拓展的应用场景更具讨论价值。互联家庭环境下的养老机器人，正成为破解养老困局的一把钥匙。

从媒体公布的信息可以看出，养老机器人国际标准以老年人生理、行为特征为纲，细分功能与性能。从健康监测到紧急响应，从家务协助到助行外出，技术条款涵盖生活全场景。噪声控制、无障碍设计等细节，更显人文关怀——科技的温度，就在于读懂并能够照护每一道皱纹下隐藏的不便。

值得一提的是，中国牵头制定此标准，绝非偶然。昔年“世界工厂”之名，今日已升级为“标准策源地”。从跟随到引领，中国科技正以“和而不同”的智慧，重塑全球产业格局、再造养老规划。

标准虽然不是终端产品，但它为设计、制造、测试提供统一标尺，推动产品迭代升级、品质跃升。除了满足老年生活的方方面面，厂商还须精准捕捉老年心理，比如以通信支持强化亲情纽带，用娱乐功能滋养精神世界。就像赵丽蓉在小品里说的那样：“你以为我们老年人吃点儿好的，穿点儿好的，再找个老伴，这就幸福了？不对，我们还有更高的精神追求。”

《礼记》有言：“老有所终，壮有所用。”机器人养老，非以机器代人，而是以科技护人。现在完全可以憧憬不久的将来：健康数据实时上传，家人医护远程联动，独居亦非孤岛；家务机器人端汤倒水，助行设备稳托步履，衰老不再是自由的枷锁；脑机接口刷新生活体验，高品质生活触手可及。

这些不再是海市蜃楼的场景，细究起来，更暗合了中国古人的大同理想。标准是超越国界的，惠及全球，人人暮年皆可享有平等与尊严。技术无疆，人文亦无疆。

然而科技的“双刃效应”，不可不察。为了获得便捷的老年生活，势必要将大量个人情况放到网上。数据隐私若遭滥用，温情恐变镣铐；过度依赖机器，人际或渐疏离。古语云，过犹不及。如何在效率与伦理间寻得平衡，如何在标准和个性中求取双赢，考验人类智慧。但只要方向定了，标准有了，发展中的问题将在更快的发展中得到解决。

从《大都会》中的冰冷幻象，到今日“隐形拐杖”的浮出水面，人类用百年光阴，终将科幻照进现实。养老机器人国际标准的发布，不仅是技术的里程碑，更是文明的刻度——它丈量出一个社会对长者的敬意，亦标注了人类对未来的期许。银发浪潮中，唯以科技为舟，仁心作桨，方能驶向“老有颐养”的彼岸。