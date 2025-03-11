健康这个1 立住了站稳了（大健康观察）

日前，陕西省西安市雁塔区电子城二〇五所社区卫生服务站中医馆的药剂师为患者配制中药。新华社记者 邹竞一摄

党中央、国务院高度重视人民群众健康，确立了新时代党的卫生与健康工作方针，提出实施健康优先发展战略，推进健康中国行动。日前，在十四届全国人大三次会议记者会上，国家卫生健康委员会主任雷海潮介绍了当前医疗健康领域的相关情况。

预期寿命 还在提高

“通过深化医药卫生体制改革，我们的医疗卫生服务不断得到优化和加强，人民群众的健康水平也在不断提升。尤其是青少年身体发育的有关指标在不断改善，中国居民的健康素养也在持续提升。”雷海潮说。

最新的统计快报结果显示，2024年中国居民的预期寿命已经达到了79岁，比2023年提高了0.4岁，提前实现了“十四五”国民经济和社会发展规划的目标要求。在国际上来看，一个国家和地区的人均预期寿命超过75岁，一般来说，每年平均增长0.1到0.2岁的预期寿命。

中国居民人均预期寿命79岁，在53个中高收入国家中排在第四位。即使与高收入国家相比，这个数据也超过了21个高收入国家的预期寿命。“说明中国人的优秀传统文化、良好生活方式，还有健康中国、健康优先发展等一系列战略的实施，对于改善健康所产生的效果是直接的。”雷海潮说。

“值得一提的是，我们把全国31个省区市人均健康水平再做一个观察的话，各省份之间的健康水平差距在逐步缩小，说明健康公平性也在得到改善。党中央、国务院实施的区域协调发展战略等，都在卫生健康领域中取得积极成效。”雷海潮说，其中，北京、天津、上海三个直辖市和山东、江苏、浙江、广东、海南等8个省份的人均预期寿命超过了80岁。而未来中国居民预期寿命提高的潜力仍然是明显的，仍然是可望可期的。

管好体重 全民同修

当前，中国面临着传染病和慢性非传染性疾病的双重挑战，卫生健康工作需要持续加强。

雷海潮表示，危害中国老百姓健康的主要危险因素来自慢性非传染性疾病。而慢性非传染性疾病的很多致病因素跟每个人的生活行为方式、饮食和体育锻炼都密切相关。

比如体重异常的问题，中国居民在生活条件改善的同时，出现了摄入的能量更高、运动相对缺乏等问题，所以就导致一些人出现体重异常，容易导致高血压、糖尿病、心脑血管疾病、脂肪肝，甚至一部分癌症也和体重异常有一定关联。因此，加强生活方式的干预，每一个人做好自己的健康第一责任人是非常关键的。

2024年，国家卫健委联合民政部、教育部等15个部门，启动实施了“体重管理年”行动。“体重管理不是一年两年就能够马上见到成效的，而是需要持续推进。”雷海潮说，“体重管理年”实施的首期三年体重管理行动，目的就是在全社会形成重视体重、管好体重、健康饮食、积极参与运动锻炼等良好的生活方式和习惯。

为了把体重管理和慢性病防控持续深入地开展下去，国家卫健委聘请了奥运冠军做体重管理社会宣传员，开发了微信表情包，目的是让体重管理和慢性病防控融入人们的日常生活。

“慢性病防控尤其需要全社会共同参与，大家都要为体重管理营造良好的社区环境、单位环境和社会环境。”雷海潮说，要注重防治结合，提供个性化的服务，“因此，我们引导医疗卫生机构设立体重门诊，为受体重问题困扰的居民提供良好的专业咨询环境和平台，在自己的努力和专业机构人员的帮助下，能够更好地管好体重，健康生活。”

村镇医疗 越来越强

去年的中央经济工作会议和今年的政府工作报告中都提出，实施医疗卫生强基工程。对此，雷海潮表示，基层主要是解决居民的常见病和多发病，总体来说，这些年的水平、能力已经有了很大程度的提高。“我们不能用评价专科医院的眼光来评价基层医疗卫生服务，因为各自的功能定位不一样。尽管医疗卫生机构分了一级、二级和三级，但主要是针对功能而言，而不仅仅针对医疗卫生服务的能力和水平。”他说。

经过这些年的发展，中国的医疗卫生体系相对健全。在乡镇、社区和村，有超过60万所基层医疗卫生机构在为老百姓提供日常的预防、保健、康复以及医疗服务；超过500万名的基层医务人员工作在基层一线。老百姓看病就诊能够在就近的地方，在家门口解决问题。

同时，各级党委政府顺应人民群众的要求，大力发展完善基层医疗卫生服务体系。去年，国家卫健委和国家医保局一起推动符合条件的村卫生室纳入医保的报销定点范围。据统计，现在90%以上的村卫生室都已经纳入，极大地方便了老百姓看病、就诊和费用支付。

财政部从中央财政支持地方卫生发展的角度，近两年投入了近9亿元，为中西部地区更新升级乡镇卫生院的医用设备。这些支持也正在见到积极的成效。

“下一步，我们在医疗卫生强基工程方面主要是从强基层、固基础、保基本三个方面进行谋划，将中央部署的医疗卫生强基工程进行细化和实化。”雷海潮说。

在强基层方面，今年进一步推动紧密型县域医共体，实现90%以上的县域达到紧密型标准，到2027年底，紧密型县域医共体基本实现全覆盖。紧密型县域医共体就是指在县域范围内把县、乡、村三级的资源和服务联系起来，县医院要发挥好牵头和带动的作用，支持基层。

在固基础方面，进一步提升基层服务能力。三级医院帮扶二级医院，二级医院带动一级、带动基层。在乡镇一级，都要有中级以上职称的专业人员，由上级医院来派驻，为居民提供长期有质量保障的医疗服务。进一步加强基层的信息化能力，应用人工智能辅助技术，提升基层的服务能力和水平条件。

保基本服务方面，今年的政府工作报告提到，今年人均基本公共卫生经费要再增加5元钱，达到人均99元。

服务空白 加快填补

当前，儿科和精神卫生资源相对短缺，居民看病就医尚有不便。对此，雷海潮表示，国家在发展儿科和精神卫生服务方面一直在努力。据统计，全国有8000多所综合医院能够提供儿科的门诊或者住院医疗服务，98%的县医院设置了儿科。在精神卫生服务方面，现在有3000所左右的综合医院，可以提供精神卫生方面的诊断治疗康复服务。

未来在发展儿科和精神卫生服务方面，还需要持续用力。

第一个方面，健全儿科和精神卫生的服务体系。虽然98%的县医院已经设置了儿科，但是意味着还有1%—2%没有儿科方面的服务能力，所以要着力提升，对还没有设置儿科的医院，尤其是县医院的服务空白进行填补。

“在精神卫生服务方面，我们提出来的目标是，到今年年底每个地市都能够设置一个心理门诊或者睡眠门诊。”雷海潮说，“2024年我们会同工信部设立了12356心理服务援助热线，目标是到今年五一前推动全国所有省区市统一使用12356热线来提供精神卫生方面的服务。”

再一个方面，持续推进人才队伍建设。“为什么儿科和精神科的医生比较紧缺？主要还是这两个专业相对来说劳动强度比较大，不容易与患者沟通。”雷海潮说，“对此，我们在壮大和引导队伍发展方面需要通过薪酬制度的改革，来推动儿科和精神科，以及急诊急救、中医、感染、病理这些短板弱项专业的发展。”

还有一个方面，进一步提升能力。“国家医学中心和区域医疗中心的数量还应该适当扩增，来加强对全国服务方面的统一培训和引导规划。”雷海潮说，地方各级卫生健康部门也需要加强重点专科的建设，这样能够为居民、家庭提供更加良好的服务。