中国人寿寿险上海市分公司携手中国干细胞集团共筑“健康中国”新生态

近日，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险”）上海市分公司与中国干细胞集团在中国人寿金融中心签署战略合作协议。

在推进实施《“健康中国2030”规划纲要》的重要节点，为响应国务院关于促进健康产业高质量发展的政策要求，本次合作以深化健康供给侧改革为导向，致力于打造“保险+健康”融合发展的创新范式，推进金融与医疗产业协同服务国家战略新实践。

“中国干细胞集团与中国人寿均致力于增进民众的福祉与健康。通过深化交流与合作，加速新动能的形成，共同推动健康事业的高质量发展。双方将充分展现在健康保障领域的专业价值，并在加强社会保障体系方面发挥更加关键的作用。”中国人寿寿险上海市分公司总经理王忠伟介绍说。

中国干细胞集团董事长章毅表示，通过此次战略合作，双方将共同致力于服务国家的发展战略，特别是在推进“健康中国”战略和深化“医养结合”领域中，进一步承担企业责任。希望通过健康管理与保险服务领域的深度融合，为客户提供覆盖全生命周期的个性化健康医学服务，打造一个集科技、服务、保障于一体的全生命周期的健康管理平台。

中国人寿寿险上海市分公司始终坚持“以人民为中心”发展思想，持续深化“保险+”生态圈布局，不断拓展健康管理服务，优化业务联动模式，致力于为客户提供更优质、更全面的“保险+健康管理”服务。

中国干细胞集团已建成规模最大的干细胞公共资源实体库，并且和全国100多家三甲医院共同完成干细胞移植超7430例，重症晚期恶性血液肿瘤患者五年生存率达到60.35%。

签约仪式上，双方宣布将以“保险+健康”为核心，在健康管理、资源整合、客户服务等领域深化合作，共同打造全生命周期健康服务闭环，助力“健康中国”战略落地。