全国爱耳日：遵循三个原则 使用耳机更护耳

3月3日是全国爱耳日，今年的主题是“健康聆听 无碍沟通”。不少人在日常工作、学习和生活中都喜欢戴耳机听音乐，长期使用耳机对听力有伤害吗？使用耳机时，应该注意哪些事项呢？为此，人民网采访了成都市中西医结合医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师王中亮。

王中亮介绍，一般来说，耳机的设计能够很好地隔绝外环境的噪声，从而提高声音质量。不过，耳机采用的聚焦声音传递方式，对耳膜听觉神经刺激较大。长期不当使用耳机，可能会对耳部造成刺激，从而引起听力减退。此外，长时间佩戴耳机还可能会增加耳廓和外耳道感染风险。

如何正确使用耳机？王中亮建议记住以下三个“60”原则：一是使用耳机时，音量应保持在最大音量的60%以下。二是每天使用时间不超过60分钟。在嘈杂环境中，尽量使用降噪耳机，避免通过提高音量来掩盖噪音。三是佩戴耳机的时候一定要考虑到周围的环境噪声，如果环境噪声超过60分贝，则不建议在这个环境下佩戴耳机。

“日常还应养成定期清洁耳机的习惯，建议使用酒精棉片擦拭耳机消毒，防止病毒随耳机进入耳道滋生真菌。如需将耳机借给他人使用，使用前后最好都要清洁、消毒，避免交叉感染。”王中亮提示，如果在使用耳机的过程中出现耳痛、耳鸣、头痛、听力下降等症状，应立即停止使用，并咨询医生或听力保健专业人员的意见。