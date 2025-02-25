AI医疗助手患者服务系统上线

科技日报讯 （记者张蕴）2月21日，记者从大连市妇女儿童医疗中心（集团）获悉，该集团打造的AI医疗助手患者服务系统近日测试上线。这一系统率先在我国东北地区实现了信息系统与DeepSeek的深度融合，将为患者提供智能化、精准化、个性化的健康管理服务。

基于DeepSeek，大连市妇女儿童医疗中心（集团）联合东软集团股份有限公司将AI医疗助手患者服务系统嵌套进该医院就诊微信程序。该系统基于人工智能的医学报告分析工具，结合DeepSeek，通过自然语言处理、医学知识图谱与深度学习技术，能快速解析影像报告、检验结果、病理诊断等非结构化文本数据，辅助医生高效决策，降低患者理解门槛。此外，该系统还能智能理解患者主诉，模拟医生真实的问诊思路，协助患者系统地梳理病情，从而提高医患沟通效率和医生问诊精准度。

大连市妇女儿童医疗中心（集团）院长王大庆表示：“信息化、数字化建设已经成为推动医院现代化、提升服务品质、增强管理效能的关键所在和重要支撑。集团将持续深化新技术在医院场景的创新与实践，为广大妇女儿童提供更全面、更便捷的医疗服务。”

未来，该集团还将升级互联网医生端，打造医生专属AI工作站，并拓展远程会诊模块，实现数据实时交互，构建东北妇儿专科医联体智能协作网络。同时，集团将建设覆盖诊前、诊中、诊后的全周期智慧医疗服务体系，持续推进深度融合和创新实践。