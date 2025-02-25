雨水节气 一粥一菜加一茶

“雨水”的到来意味着气温回升、冰雪融化、降水增多。此时天气偏于寒湿，容易克脾伤肺，饮食养生尤为重要。今天就给大家推荐适合雨水节气调养身体的一粥一菜加一茶。

韭菜炒鸡蛋

韭菜炒鸡蛋是最简单的家常菜。具体做法可参见相关菜谱。

韭菜性温、味甘，可补肾壮阳、滋补肝肾。鸡蛋养血安神、滋阴润燥。春季食用，可助肝气升发，能健运脾阳，温补肾阳。

这道菜营养丰富，能补充纤维素、蛋白质、钙等成分，可以促进肠道蠕动，并且可以增强人体的免疫力。

雨水时节，气温寒湿，易伤脾胃，易损阳气，平素肝郁脾虚，脾胃虚弱，偏于阳虚者更易食用。

薏米山药粥

薏米30克，山药30克，莲子15克，红枣10枚，大米100克，白糖适量。将薏米、山药、莲子、红枣、大米洗净，入锅加水共煮成粥，随后，加入白

糖调味即可。

薏米性凉味甘淡，归脾、胃、肺经。可利水渗湿，健脾止泻，除痹，排脓，解毒散结，脾胃虚寒者，可用炒薏米。山药性平味甘，归脾、肺、肾经，可益气养阴，补脾肺肾，涩精止带。莲子性平味甘涩，归脾、肾、心经。可补脾止泻、止带、益肾涩精、养心安神。大枣性温味甘，可补脾胃，益气血，安心神，调营卫，和药性。诸药合用做粥，可补中益气，健脾止泻。

雨水时节，湿重伤脾，可饮此粥，健脾化湿。消化不良、慢性腹泻者尤宜。

茯苓陈皮玫瑰茶

茯苓、陈皮各5克，玫瑰花3克，开水冲泡，代茶饮用，每日3至5杯。

茯苓性平味甘淡，入心、肺、脾经。可利水渗湿、健脾和胃、宁心安神；陈皮性温味辛苦，可温胃散寒、理气健脾、燥湿化痰；玫瑰花性温味甘微苦，可理气解郁、活血散瘀，能镇静、安神、抗抑郁，降火气。诸药合用可疏肝理气，健脾化湿。

雨水时节，自然界湿气渐重，人体肝气渐旺，脾胃功能受到抑制，常见脾胃虚弱、消化不良、腹泻、痰湿重等情况，均可饮用此茶。

养肝脾 调五味

雨水时节人们肝气渐旺，易怒伤肝，宜陶冶性情，以畅情志。天气偏于寒湿，容易克脾伤肺，应从调养肝脾、调和五味入手。

“雨水”饮食宜吃味甘性平的食物，如春笋、荠菜、香椿芽、大枣、山药、莲子、芡实、炒薏苡仁等，以疏肝健脾化湿。

此外，少吃酸咸味厚食物以防收敛，妨碍阳气升发。同时，少吃鱼虾、海鲜及辛辣刺激性食物。

本组文/李金辉（北京老年医院）