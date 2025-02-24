饿肚子入睡和吃点夜宵哪个更健康（服务窗）

夜晚是一天中大脑和身体放松、修复的时刻。但是对于很多加班到很晚以及需要上夜班的人群来说，由于晚上仍在工作，睡前常常面临一个选择：是忍着饥饿入睡，还是吃点夜宵？这两种方式，究竟哪一种更健康？带着这个问题，记者采访了专家。

浙江大学医学院附属第一医院健康管理中心主任刘忠说，睡前不进食对大多数人来说更健康。晚上，新陈代谢速度较慢，胃肠活动也相对减缓。如果在此时进食，特别是摄入过多的热量，身体难以及时消耗这些能量，容易转化为脂肪储存，可能导致体重增加。此外，睡前进食还可能增加胃肠负担，甚至让大脑保持活跃，影响睡眠质量。

对于部分需要夜间加班以及上夜班的人来说，可以稍微推迟晚餐时间，延缓饥饿感的到来，保证正常入睡。如果临睡前已经非常饥饿，甚至感到头晕脑涨，说明身体的能量已经不足。在这种情况下，如果不吃点夜宵，会影响入睡及第二天的工作和学习，但食物的选择和摄入量十分关键。

很多时候，长胖不仅是因为吃了夜宵，也是由于摄入总热量超出了身体需求。浙江大学医学院附属第一医院健康管理中心营养师刘沉冰建议，夜宵应在睡前1至2小时吃，比如说，计划12点睡觉，可在10点左右吃夜宵。夜宵的选择应尽量以清淡、低热量、易消化的食物为主，食物中的蛋白质和脂肪含量不宜过高，同时避免辛辣等刺激性调味品的使用。

“例如，一小碗无糖酸奶，一个煮鸡蛋，或是一片高纤维面包，一份100克左右的水果，都是不错的选择。这些食物不仅能帮助维持血糖稳定，而且较容易消化吸收，不会给胃肠道带来额外负担。”刘沉冰说，夜宵应避免选择高糖、高脂、高盐的食物，如炒饭、炒面、盖浇饭、火锅和烧烤等。这些食物不仅容易导致体重增加，还可能扰乱睡眠，加重胃肠负担。

此外，刘忠也表示，除了选择不吃夜宵或者选择健康的夜宵以外，保证充足的睡眠同样至关重要。睡得太晚或昼夜节律混乱会导致褪黑素分泌不足，影响瘦素的分泌和信号传导，以至于无法有效控制食欲。对于部分常常需要夜间加班以及上夜班的人来说，应尽量确保每天7至8小时的睡眠，以及入睡时间的相对稳定。很多人由于加班或者夜间工作，回到家已经很晚，此时不建议玩手机，还是要养成良好的习惯，尽快洗漱就寝。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 11 版）