最近，新华社记者调查发现，许多网友在社交平台上的“网瘾老人”话题中认领起“同款爸妈”：有的沉迷“赚金币”，上网8小时赚回2元钱;有的茶饭不思，刷短视频、看微短剧、听小说直至深夜;还有的不信儿女信主播，跟风下单各种劣质保健品。

随着网络普及和人口老龄化进程加速发展，老年网民的数量越来越多。值得关注的现象是，越来越多的老年人成了“网瘾老年”，患上了“网络依赖症”，沉迷网络不能自拔。一些网瘾老人整日对着手机、足不出户，不仅有害他们的身体健康，还使他们成了网络虚假信息、有害信息、消费欺诈、电信网络诈骗等的受害者。

虽然有越来越多的老年人“触网”，但他们中的一些人对网络并不熟悉。一些老年人接受新知识的能力较弱，分辨能力又低，这让他们更容易跳进各种针对他们的圈套。另一方面，网络本身也意味着诱惑。当丰富多彩的网络世界突然展现在老年人面前，那些生活孤单的老年人更容易沉迷于网络，深陷于“网络陷阱”。尤其是留守老人，他们缺乏子女陪伴，精神空虚，就像留守儿童一样，容易陷入“数字沉迷”。某种程度上说，“数字沉迷”折射出老人群体的精神困境。

对此，要为老年人构建一个干净的网络环境，这需要引起相关各方的重视。如网络平台要加强对网络谣言、针对老年人的消费骗局等乱象的治理，重视优质银发内容的供给；相关部门也要积极行动起来，加大对形形色色老年人骗局的打击力度，进一步推进网络空间法治化，更好保护广大老年网民的合法权益。此外，有必要借鉴“青少年模式”，推出针对老年人的专属模式，防止老年群体沉迷网络。

帮助“网瘾老人”戒网瘾，也需要子女对老人多一些陪伴，鼓励老年人多参加适合他们的线下娱乐活动，帮助他们走出家门。用健身、旅游、社交等活动分散他们对手机的注意力。这也需要积极建设社区老年活动中心，为老年人提供丰富多彩的文体活动。当然，这并非让老年人远离网络，而是要让他们能够与网络保持适当的距离，让网络能够丰富与方便他们的生活。

还要看到的是，一面是有越来越多的网瘾老人需要适度“戒网”，另一面则是目前仍有上亿老年人还未“触网”。两种现象看似截然相反，实则背后指向的是同一个问题，即互联网适老化改造在当前存在的问题。不管是沉迷网络，还是难以“触网”，都是老年人在数字化时代遭遇的真实的困境。所以，帮助老年人更好适应网络生活，需要持续做好移动互联网适老化改造工作。

别让“网瘾老人”困在数字时代。在这个“互联网+”时代，要等一等老年人，让老年人不落下、不“掉队”，既能跨越“数字鸿沟”，也能跳出“数字沉迷”。要帮助老年人走出“数字困境”，从子女、网络平台、相关部门及全社会，都要能形成合力，让他们更好融入这个社会，让每一位老人都能在数字时代得到更多善待。