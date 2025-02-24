健康“医”点通
雨水节气食粥养脾胃 专家推荐5款食疗方
陈子源
2025年02月24日08:59 来源：人民网
在雨水节气，湿气盛行，不少人会出现食欲不振、消化不良、腹泻等症状，这时候健康保健的重点是在健脾祛湿。江苏省中医院消化（脾胃病）科主任中医师朱磊在接受采访时表示，雨水时节，可通过食用以下几款养生粥使脾胃功能强健，从而改善因水湿困脾导致的系列不适症状。
(责编：郝帅、吕骞)
陈子源
在雨水节气，湿气盛行，不少人会出现食欲不振、消化不良、腹泻等症状，这时候健康保健的重点是在健脾祛湿。江苏省中医院消化（脾胃病）科主任中医师朱磊在接受采访时表示，雨水时节，可通过食用以下几款养生粥使脾胃功能强健，从而改善因水湿困脾导致的系列不适症状。
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