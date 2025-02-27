牛奶营养高 喝对更重要

牛奶富含蛋白质、钙和维生素D等营养物质，是一种老少皆宜的食物。然而，关于喝牛奶的方式与效果，很多人仍然存在疑虑。喝牛奶有哪些好处？怎么喝更营养？有些人喝了牛奶或食用乳制品后有不舒服的感觉，是否不适合喝牛奶？

关于喝牛奶的讨论与疑惑，听听专家怎么说。

人民优选来了——

本期指导专家：北京大学公共卫生学院教授、国家食物与营养咨询委员会委员马冠生。