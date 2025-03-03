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人民优选来了

告别选油困扰，烹饪更加自在

2025年03月03日09:24 来源：人民网

食用油作为我们日常烹饪中不可或缺的一部分，不仅影响着菜肴的口感和风味，更直接关系到我们的健康。那么如何选择合适的食用油？能否长期只吃一种食用油？煎炸过的油还能再次使用吗？本期《人民优选来了》为您解答。

指导专家：江南大学食品学院教授 曾茂茂

(责编：杨曦、高雷)




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