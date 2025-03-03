创新银发经济 激发消费活力

日前，商务部、文化和旅游部、国铁集团等9单位联合发布《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》，就增加银发旅游列车服务供给、强化适老化设施保障、提升银发旅游列车服务水平、优化银发旅游列车发展环境等作出安排，将为银发经济发展注入新活力。不久前，中共中央、国务院印发《关于深化养老服务改革发展的意见》，提出大力发展银发经济，加强老年用品研发和推广，丰富养老服务场景，释放养老消费潜力。

银发经济是指向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备的一系列经济活动的总和，涉及面广、产业链长、潜力巨大。发展银发经济，不仅是积极应对人口老龄化、创造品质生活的重要举措，也是扩大内需、挖掘消费增长新动能的重要方向。国家统计局数据显示，2024年我国60岁及以上人口首次突破3亿。一个规模庞大且需求旺盛的消费群体正加速崛起。

传统的老年消费市场往往局限于基础生活用品，而如今的老年人已不再满足于此。比如，随着科技的进步和老年人对健康管理需求的提升，智能穿戴设备成为时下银发经济中的一大亮点。智能手表等设备不仅具备心率监测、睡眠分析等基础功能，还加入了跌倒检测、紧急呼叫等适老化设计。通过智能手表监测老年人的健康状况，并将数据同步到子女的手机上，让老年人感到安全，也让子女更放心。智能穿戴设备的普及，背后是老年人对科技产品接受度的显著提升。这一趋势不仅催生了巨大的市场需求，也为企业提供了广阔的创新空间。

除了智能穿戴设备，康养旅游也成为银发经济中的重要赛道。与传统的观光旅游不同，康养旅游更注重健康管理和休闲体验，契合了老年人对高品质生活的追求。近年来，随着老年人消费能力的提升和旅游观念的转变，康养旅游市场呈现出爆发式增长。康养旅游的兴起，为老年人提供了新的生活方式，也为相关产业带来了巨大机遇。比如政策此次关注的银发旅游列车，通过对车厢设施和娱乐餐饮等服务进行适老化改造升级，可以极大提升老年游客的出行体验，进一步丰富旅游产品的内涵。康养旅游还能带动目的地经济的转型升级。一些景区通过与医疗机构合作，推出“旅游+健康”套餐，为老年游客提供体检、理疗等服务，结合当地独特的气候优势，打造集旅游、疗养、康复于一体的综合服务产品，吸引大量老年游客旅居。

这代老年人有着不同的消费需求和生活方式，他们积极拥抱科技、追求时尚、注重健康，不再满足于传统意义上的养老生活，而是希望在晚年能够拥有更加丰富多彩的新生活。银发经济的“年轻化”趋势，正催生一系列新的消费场景和商业模式。从智能健康管理到时尚消费，从旅游专列到文化娱乐，银发经济的边界正在不断扩展，其内涵也在持续丰富。在这个过程中，企业需要重新审视自己的市场定位和产品策略，积极拥抱银发经济的发展新趋势，在产品设计、服务模式和市场教育等方面开展更多创新。同时，政府和社会各界也要共同努力，为银发经济的发展创造更加良好的环境和条件。

在人口老龄化的社会背景下，银发群体的消费需求正以前所未有的速度释放，逐渐成为推动经济增长的重要动力。银发经济的蓬勃发展，能够有效激活老年消费市场、优化消费结构，更能催生产业创新与升级，为经济高质量发展注入新动能。与此同时，发展银发经济也是增进老年人福祉、构建老年友好型社会的重要抓手，体现了以人民为中心的发展理念。随着政策红利的持续释放和市场机制的不断完善，银发经济必将焕发出更加蓬勃的生机，为构建新发展格局、推动消费升级贡献重要力量。（作者：张小溪，系中国社会科学院经济研究所研究员）