圆滚滚的身躯，黑茸茸的耳朵，双手抱一翠竹，模样憨态可掬，抬头望去，一只只尽显“萌态”的熊猫随风“飘扬”——2025年2月13日至16日，在马来西亚柔佛州巴西古当市举办的第27届巴西古当国际风筝节中，由山东省潍坊市风筝队创作的中国大熊猫风筝获得风筝节创新和外观第一名。

风筝，古名“纸鸢”，寄托了人们对美好生活的向往和祝福。潍坊是世界风筝的发源地，又称“潍都”“鸢都”，至今已有两千多年的风筝制作历史，工艺精湛，现在世界上70%以上的风筝都是产自潍坊。2006年5月，潍坊风筝被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

又是一年春来到，漫步潍坊大街小巷，处处可见纸鸢纷飞。

匠心独运 根脉相传

步入山东省潍坊市寒亭区天成飞鸢风筝车间，潍坊风筝市级非遗代表性传承人、中国风筝协会副主席王永训正俯身黏合木鸢骨架，指尖沾满了胶。见有访客，他利落地擦净双手，领着记者参观展览区。

展陈架上，绵延的“潍坊龙头蜈蚣”赫然入目——这些从几十米到千米不等的串式风筝，宛若游龙盘旋。

“看，这个就是以我们潍坊蔬菜为原型创作的龙头。”王永训轻抚一具龙头蜈蚣，向记者介绍道，“潍坊农业强、菜满筐。红辣椒龙角，寓意鸿运当头；油菜作眉、香菇点睛、蒜头塑鼻，10几种本土蔬菜拼缀出独有的‘潍坊印记’。”

风筝制作，经36道工序，分扎制、裱糊、绘画、放飞四大技艺，每个技艺互为依存，环环相扣。

“选竹要节长、竹丝少，水煮两个时辰，焖半天。”王师傅抄起竹条在酒精灯上翻飞，青烟腾起时，竹骨已弯出弧度，“骨架必须左右对称，左右误差不过毫米，才能做出理想的造型。”

裱糊在制作中起到“穿针引线”的作用，分寸拿捏颇为重要。“裱糊对水有讲究，湿糊要用60摄氏度左右的温水，超过65摄氏度，布料则过透，影响下一步绘画，导致颜色不均。”王永训说，放飞时，风筝体态要轻盈，可传统使用的宣纸或真丝较为脆弱，多番尝试下，他定制出一款混合化纤材料，既轻薄经济，又能保证颜色鲜艳。

在老手工艺人们的精益求精之下，一只只潍坊风筝从图纸转化为灵动的艺术品，匠心藏于每一处细节，承载着传承与坚守，也与世界各地“牵线相连”，成为文化交融的桥梁。

王永训制作的潍坊木鸢风筝“飞鹰”，曾搭乘神舟十一号飞船遨游太空；他还先后赴40多个国家和地区，开展风筝文化交流，传播风筝制作技艺。

文脉传承，离不开文化资源规划和政策保护。近年来，寒亭区组织辖区非遗代表性传承人走进10所校园，开展非遗文化课，王永训作为一名志愿者，在课上不仅传授潍坊风筝的发展历程、技艺特点，还娓娓讲述起非遗传承故事，让孩子们爱上风筝文化。如今，他已累计培训中小学生4000余人次。

“让古老技艺在新一代的传承下茁壮生长”是王永训追求的目标。

古今并融 与时俱进

“你见过巴掌大的风筝吗？”初见面时，潍坊风筝省级非遗代表性传承人郭洪利手一挥，领着记者走进他的“小铺”。

拐进工作室，郭洪利用指尖捏起一只“迷你风筝”，虽仅有10厘米长，可精巧别致、彩绘艳丽。

扫一眼，工作室墙上，一幅幅别出心裁的“跨界作品”引人注目：游戏《王者荣耀》李元芳纸鸢皮肤，将风筝的硬翅结构化作少年侠客的披风；肯德基“大神卡”风筝，鹤居松柏之上、振翅欲飞……

50多岁的郭洪利，出生于寒亭区的一户风筝世家，从小耳濡目染，跟随父辈学技艺，练得一把好手艺。

“为了把风筝卖出去，前些年，我曾试着研究过市场需求，在风筝制作上求一些改变，可改来改去，还是局限于改大小、换颜色，离真正的创新还很远。”郭洪利说。

传统风筝如何“飞”向未来？2008年，北京奥运会开幕。在北京奥林匹克公园祥云小屋，各省非物质文化遗产代表性项目集中展示，郭洪利受邀参加。

精美的蜀绣、造型别致的天津泥人张、趣味横生的泉州木偶戏……看着各省非遗代表性传承人都在创新，郭洪利忽然顿悟：“风筝要飞得远，得借着时代的东风。”

2020年，游戏《王者荣耀》邀请郭洪利参与到特效“纸鸢寄愿”的设计之中。“以蓝燕配色作基础，结合传统‘沙燕风筝’造型，运用到游戏角色李元芳的服装设计中。”讲到这，郭洪利笑着说，“我刚开始设计李元芳风筝皮肤时，身边有人质疑，认为我糟蹋了祖宗手艺，但没想到，那年潍坊国际风筝会吸引了许多年轻人，成群结队追着李元芳风筝拍照打卡，给了我极大的信心。”

“潍坊风筝，从来不是博物馆里的标本。”郭洪利开始不断探索潍坊风筝的“上限”，“看，这是冰箱贴‘放青松’，还有纸鸢风铃、八卦风筝摆件。”在郭洪利的展示架上，各种风筝文创产品摆放其中。

古今并融、与时俱进，在寒亭区，有越来越多的手工艺人正走在探寻求新的路上。为此，寒亭区政府拿出“诚意”，为辖区优秀的风筝非遗代表性传承人免费提供创作场所。郭洪利的“小铺”就在杨家埠民间艺术大观园内，享受到了房租免费政策。

最近，郭洪利主动邀请网红主播来到自己的“小铺”，沉浸式体验制作风筝，他说：“要透过镜头，让每根竹条都讲出动人的故事，让更多人爱上潍坊风筝。”

乘风起舞 产业升级

晨曦初露，潍坊市坊子区王家庄子村的石板路上已响起细密的脚步声。53岁的村民王新兰走进大山风筝厂，开始了一天的忙碌。

金梭引线，银轮飞转，她双手娴熟地穿梭于布面，不一会儿工夫，就完成了50多只风筝的锁边工序。

“农忙下地，农闲上工。家门口的活计，让钱袋子更鼓了。”王新兰告诉记者，这个厂里有20多人，有的负责剪裁、有的负责缝纫，情况大都跟她一样，一年下来，收入提高两三万元不成问题。

每年春节前后，都是风筝生产的旺季。大山风筝厂负责人孙月梅正在仓库忙着点货、出货，她说：“今年订单比往年增长12%左右，我们从正月初六就开始上班赶制风筝了。”

风筝销售的火热，源自产业技术升级。“2022年，我们开始引入数码技术，制作出的风筝既有现代感，也不失传统，更符合现代人的审美观念。”孙月梅说。

小风筝也能做成大产业。现在的王家庄子村，已经从单一的风筝加工，发展成为集各类风筝配件加工、销售于一体的全产业链模式，小到一个风筝铝扣，大到风筝线、风筝轮的生产，再到风筝布料印染，实现了“足不出村”全产业链发展。

“王家庄子村的风筝生产企业已经发展到了200多家，全村4700多口人有一半以上从事风筝及其相关产业。村里还成立了合作社，推行‘党支部+合作社+企业’新模式，单打独斗变握指成拳，实现了抱团发展。”坊子工业发展区党工委书记方博文介绍。

现在，王家庄子村风筝年销售额已突破3亿元，全产业链带动就业6000余人，已发展成为潍坊规模最大的风筝加工出口基地，也赢得了“中国风筝产业第一村”的美誉。

“我们还建成了潍坊风筝产业基地电商孵化中心，从上千个品种中优选100多种优质产品，自建云仓为各电商平台提供供货服务。”方博文说，“未来，潍坊风筝一定会‘飞’得更远。”

（王 朔参与采写）