我国将有序推进无障碍设施改造提升

本报北京3月2日电 （记者丁怡婷）一条平缓的坡道，一处牢固的扶手，一个足够轮椅回转的卫生间……无障碍设施建设，是一个国家和社会文明的标志。近日，住房城乡建设部印发《关于进一步加强城市无障碍设施建设工作的通知》，从提升工程项目无障碍设施建设水平、有序推进无障碍设施改造提升、强化无障碍设施建设全过程监管等方面，提出相关要求。

通知提到，鼓励结合城市体检等工作，开展城市无障碍设施专项体检评估。摸清无障碍通道、缘石坡道、盲道、轮椅坡道、出入口、无障碍停车位等通行设施以及无障碍厕所等服务设施底数，排查城市无障碍设施存在的问题和短板，建立问题台账。

重点支持城镇老旧小区等既有多层住宅加装电梯；鼓励主干道、商业区、大型居住区的人行天桥、人行地下通道加装电梯；合理配置新能源汽车无障碍充电车位。鼓励开发和应用模块化、智能化技术产品，加强信息技术与无障碍设施建设深度融合，提升无障碍设施安全性、系统性、便利性、舒适性，推动新技术、新产品和新材料应用。

根据通知，要加强施工图审查管理。推动结合勘察设计质量检查等工作，将无障碍设施工程建设标准执行情况纳入检查范围。鼓励工程建设单位在新建、改建、扩建建设项目的规划、设计、验收等环节，邀请残疾人、老年人代表以及残疾人联合会、老龄协会等组织，参加意见征询和体验试用等活动，积极吸纳反馈意见予以整改提升。鼓励市民群众通过热线电话、在线地图、小程序等，以拍照、定位等方式反映无障碍设施建设、使用方面的问题，并及时处理反馈。

当前，不少地方积极推动无障碍设施建设水平提升。2025年，北京计划整治1000处盲道、缘石坡道，升级300处盲人音响信号灯，更新200辆无障碍出租车。上海将为5000户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，更新投运400辆无障碍低地板新能源公交车，完成1000座环卫公厕适老化适幼化改造。

《 人民日报 》（ 2025年03月03日 07 版）