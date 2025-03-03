安徽滁州市紫薇中路，天还没亮透，大集里已人头攒动。来赶集的，有很多年轻人。“晒”赶集照片，发赶集视频，逛集市成了年轻人的新时尚。

如今，越来越多年轻人被各式各样的大集圈粉，不仅是城市里的大集，逛乡村集市也日益成为“味蕾游”的重要选择。年轻人为啥爱上逛集市？

集市里有“地方的味道”。虽说轻点手指，就能通过网络实现“买全国、卖全国”，但一些地方美食，因保质期短等原因，难以翻山越岭。新鲜出炉的，风味更佳。赶集品美食，自然成了一些游客的心头好。

集市里有“热闹的氛围”。除了此起彼伏的吆喝声，不少集市上还有民俗表演、非遗体验，既新鲜，又好玩，还热闹。

集市里有“浓浓的乡愁”。不同地区的集市，特色不同、形式各异，但都承载着一地的文化与传统，也容易唤起人们的乡愁。

流量也是发展的增量。更多人爱逛乡村集市，既为集市增添了人气，也为乡村发展提供了启示。

虽说不断延伸的快递网络给乡村生活带来了极大便利，但与线上购物不同，去乡村集市现场挑选商品，即时性更强，能更好满足日常所需。因此，集市、超市、商店，依然是便利居民生活的重要场所。

尽管“自带流量”，但现实中，有的集市场地基础设施跟不上，卫生环境较差；有的管理服务有待加强，高峰期常常出现乱停乱放现象；有的商品种类不够丰富，吸引力不强。从这个角度来看，改造升级包括乡村集市在内的商业基础设施，不仅是满足农村群众生活所需的题中应有之义，也是改善农村消费环境的有益举措。

针对这些短板，不久前商务部等九部门印发行动计划，提出以“千集万店”改造提升为抓手，到2027年改造5000个乡镇集贸市场（商贸中心、市集等）和5万个左右农村便民商店。

推进集市改造提升，不仅能为农村居民生活提供便利，还能培育新的经济增长点。以宁夏银川市贺兰县的金贵大集为例，这个集购物、餐饮、观赏、休闲于一体的综合集市，2024年“开集”109次、平均交易额100万元，年交易额突破1亿元。如今，集市有商户300余户，平时客流量为5000至1万人，逢年过节更高达3万人。

县域消费市场广阔。县域消费能力不断提高、消费观念不断转变、消费结构不断升级，这部分需求的释放，能带来非常可观的消费增量。改造提升乡村集市，可以成为激发县域经济活力的一个重要抓手。

集市既是买东西、卖东西的场所，也是地方传统文化的载体。改造提升乡村集市，应该也完全可以与现代生活相对接、与文旅等产业相融合。比如，在河南信阳市郝堂村，当地着重打造非遗文化、老字号产品等7个特色休闲集市，推动其不断发展壮大，村民们的主要收入来源也从种粮变成旅游服务。

改造提升集市，最忌“千集一面”。挖掘地方文化特色，因地制宜打造特色集市，推动集市与乡村旅游、文化创意等产业深度融合，才能避免陷入同质化竞争。前不久，一项关于上海咖啡及文创品牌“一尺花园”门店数据的调查显示，综合指数排名前十的门店，大多地处远郊的镇、街道。“一尺花园”门店虽与集市不能完全等同，但这也启示我们，与城市距离的远近，并非吸引力大小的决定性因素，能否赢得市场，关键还在于有无特色、体验感如何。

打造更多有特色、有活力、有魅力的集市，城乡循环将更加畅通，乡村发展将更有支撑。

《 人民日报 》（ 2025年03月03日 05 版）