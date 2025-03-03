警惕听力受损 助力无碍沟通（服务窗·爱耳日特别策划）

3月3日是全国爱耳日，今年的主题是“健康聆听 无碍沟通”。

耳朵是人类感知声音的重要器官，也是我们与外界沟通交流的桥梁。哪些不良习惯会使听力受损？年轻人如何正确使用耳机？老年人怎样及时发现和干预听力问题……针对大家普遍关注的问题，本版约请记者进行采访。

——编 者

老年人听力问题，要及早干预

本报记者 孙 超

“我的耳朵一到晚上睡觉就嗡嗡的响，您帮我看看怎么回事？”3月1日下午，由中国老年医学学会和中国老年医学学会耳科学分会主办的老年听力健康促进行动社区义诊在湖南长沙协和颐养院进行，86岁的刘奶奶来到就诊台前咨询。

“这像是耳鸣的症状，我先初步检查，然后再做听力测试。”义诊医疗二队队长、中南大学湘雅医院耳科主任梅凌云教授戴上头灯，仔细为老人检查耳道，看到鼓膜正常后，引导老人前往检查室进一步检查。

在声导抗检查室，检测人员为刘奶奶的耳朵接上专用设备。通过这项检查可以看到鼓室是否有积液，咽鼓管是否通畅，鼓膜是否穿孔等。“您的鼓膜是完整的，但听力存在一定下降。后续医生会根据检查结果，对您进行综合评估，提出建议。”检测人员向刘奶奶简要说明了病情。

梅凌云介绍，随着年龄增长，一些老年人听觉系统的功能逐渐退化。改善生活中的一些行为习惯，采用适当的干预手段，都可以有效减缓耳聋速度，提高生活质量。

哪些不良习惯会导致听力受损？“长时间戴耳机或者把音量开得特别大是普遍问题。在跳广场舞时，如果音响声音过大，一样会刺激耳朵内的毛细胞。即使当下没什么体感不适，长期也会损伤听力。”梅凌云说。

“我耳背之后，就习惯把手机音量开得特别大，放在耳边听。但和儿女打电话或者看短视频的时候应该怎么办呢？”一旁有老人询问。

梅凌云建议老年人佩戴有降噪和音量控制功能的耳机，听力损失达到中度程度后，建议使用助听器。“这些设备能够根据听力损失程度进行个性化调整，避免音量过大对听力造成进一步伤害。家人可以协助老年人调整设备的音量设置，确保音量在安全范围内。”梅凌云说。

“听力下降会导致老年人在交流中感到尴尬和挫败，常常伴随社会活动减少、抑郁、认知能力减退、罹患阿尔茨海默病以及规避危险能力下降的现象。关注听力健康，及时发现和干预是关键。”梅凌云说。

最近，梅凌云在门诊接诊了一位60多岁的患者。她的一只耳朵患有严重的感音神经性聋，另一只耳朵有反复多年的中耳炎病史。近期感染流脓加重，听力急剧下降。“针对两只耳朵的不同情况，我们给出了控制感染、择期手术、佩戴助听器等治疗建议，帮助她提高了一部分听力。”梅凌云说。

及时发现和干预听力问题，老年人及其家人应注意识别听力损伤的征兆，包括耳鸣、难以听到高音调声音、在嘈杂环境中听不清对话、接听电话时感觉声音模糊、需要别人重复说话内容等。如果听力已经受损，应根据医生建议选择合适的干预措施，如佩戴助听器、植入人工耳蜗等。“佩戴老花镜大家都很习惯，但很多听力下降严重的老人却比较排斥助听器等辅助设备。这需要继续进行知识普及和观念引导。”梅凌云建议。

使用耳机，遵循三个“60”原则

本报记者 吴 君 宋豪新

前些天，在湖北武汉上大学的张音（化名）戴着耳机听了一整晚歌，早上醒来时便感到耳闷，听不清声音。到医院检查后，他被确诊为“突发性耳聋”。经过一个月治疗，张音的听力最终恢复到80%左右。

如今，不少年轻人在日常工作、学习和生活中总戴着耳机，不恰当使用耳机正悄悄损伤他们的听力。

华中科技大学同济医学院附属同济医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师冰丹介绍，我们的耳朵分为外耳、中耳和内耳，外耳包括耳廓和外耳道，主要负责收集声波并将其导入耳膜，引起耳膜的振动；耳膜振动后会带动中耳内的三块听小骨——锤骨、砧骨和镫骨振动，这三块听小骨会传递并放大声波，使其到达内耳的耳蜗。

耳蜗内有淋巴液和成千上万的毛细胞，声波到耳蜗后会引发淋巴液波动，然后使毛细胞上的纤毛发生摆动，进而产生电信号。这些电信号会通过神经纤维传递到大脑，最终让我们“听到”声音。

冰丹介绍，毛细胞是将声音的机械振动转化为电信号的“核心部件”，它们很脆弱，损伤之后就不能自我修复。当声音过大时，毛细胞上的纤毛会受到刺激，发生过度弯曲甚至断裂。一旦纤毛受损，毛细胞的功能就会受到影响，毛细胞如果完全死亡，会造成永久性的听力损伤。

日常生活中，该如何正确使用耳机？四川大学华西医院耳鼻咽喉头颈外科主任赵宇教授建议，在使用耳机时，要遵循三个“60”原则：即音量不超过最大音量的60%、连续佩戴时间不超过60分钟、环境噪声不超过60分贝。“在嘈杂环境中使用耳机时，为了听清内容，人们往往会调高音量，对听力造成伤害。建议在环境噪声超过60分贝的环境中避免使用耳机。”赵宇说。

此外，耳机被长期使用后，可能会残留大量细菌。冰丹建议应定期清洁耳机，尤其是耳塞部分，防止细菌过多滋生增加耳道感染风险。在日常生活中，也要尽量避免与他人共用耳机，减少病原体的传播。

出现听力下降的不适症状时，要及时就医。“听力的黄金治疗期是两周，如果听力损失后观察一周没有恢复，需要到医院检查。”冰丹说，有些听力损伤前期不易察觉，定期进行听力检查，也能帮助人们提前发现潜在问题。

另外，掏耳朵也会影响耳道，对听力产生一定影响。“外耳道皮肤有自洁功能，如果耳朵有耵聍，俗称耳屎，不需要专门去掏。平时打嗝、打喷嚏、咀嚼时，外耳道内的耵聍会被推动排出。”冰丹建议，如果耳屎过多影响生活，可以去医院洗耳，费用一般只需几十元。

量身定制，防止助听器“越戴越聋”

本报记者 宋豪新

对于听障人士来说，助听器是改善听力的最佳助手，目前市场上不少宣称“免调试，直接佩戴”的助听器，因为价格亲民、操作简便而人气颇高。

事实上，这种看似便捷实惠的产品，如果声音补偿过大，会对听力造成二次损伤。如何科学合理选购助听器？

“佩戴助听设备是改善听力障碍的主要干预手段，但不建议直接去商店购买一个助听器戴上。”成都京东方医院耳鼻咽喉科主任严星介绍，助听器的原理是根据不同频率的听力损失将相应频率的声音放大，充分利用人类的听觉器官和剩余的听觉功能，对于轻度、中度及重度听力损失有较好的预期。选择合适的助听器，需要经过测听、调试、试听、配机，再由验配师指导使用，使用过程中还要不定期复测听力，维护和调试助听器。只有量身定制，才能为听力障碍者提供有效的听力助力。

“助听器并不适用于所有人，极重度听力损失患者更适用人工耳蜗。”严星说，人工耳蜗模拟毛细胞功能，将声音转换成电信号直接刺激听神经产生听觉，可以帮助患有重度、极重度耳聋者恢复听觉。

决定配助听器还是装人工耳蜗，首先要进行全面的听力学检查评估。耳科医生会根据听力损失类型、严重程度、残余听力等因素来确定。

“目前，市面上的数字助听器功能越强大，价格则越高，消费者按需选配即可。”中国中西医结合学会耳鼻咽喉头颈外科影像专委会委员高珊介绍，如果日常交流环境比较安静，可选择基础型助听器；爱好较多、喜欢户外运动或工作环境嘈杂，可选择具有降噪和提升言语识别功能的助听器；有听损的商务人士交流环境复杂多变，应使用具备自动识别环境并能起到强降噪作用的助听器。

高珊表示，市面上常见的助听器分为挂耳的耳背式、受话器外置式和放在耳道内的定制式，外形主要考虑佩戴者的个人爱好和听力补偿需求，应尽量选择体积小、重量轻、耗电省、使用和维修方便的助听器产品。同时，建议选购能够依据佩戴者听力情况进行调试的数字助听器，不要选择无法调试的模拟助听器，以免“越戴越聋”。为保证使用寿命，要定期清理附着的耵聍和油脂，干燥保养助听器，每隔半年至1年进行听力复查，效果不好时及时调试。

《 人民日报 》（ 2025年03月03日 07 版）