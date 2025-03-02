从藏历新年年货清单“上新”看西藏群众生活之变

随着藏历新年的到来，西藏各地洋溢着喜庆祥和的节日氛围，大街小巷上随处可以听见“罗萨扎西德勒”（藏语意为新年吉祥如意）的亲切问候。人们餐桌上的年夜饭愈发丰盛，新年期间的各类民俗活动也不断丰盈着百姓的精神文化需求。生活条件的改善和消费水平的提高，正悄然给西藏人民的年货清单“上新”。

近日，记者走访拉萨各地发现，除了切玛盒、酥油花、卡赛（油炸食物）等传统年货占据着年货市场的“半壁江山”，海鲜、进口食品、精致糕点和各式饮料也成为“新宠”。与此同时，“文化年货”的兴起也为藏历新年增添了浓浓的文化气息。

藏历新年前，拉萨各大年货市场人头攒动，人们都忙着为新年准备年货。八廓商城里，卡塞、牦牛肉干、青稞苗，寓意人寿年丰的切玛（五谷丰收斗）等年货应有尽有。对于老阿妈次仁卓玛来说，这些传统年货依旧是她们家过年必不可少的“主角”。“每年藏历新年，我们都会准备这些年货，具有过年的仪式感。”次仁卓玛说。

次仁卓玛的儿子扎西则负责到附近的进口超市购买孩子们喜欢的年货。“我买了些进口的饼干和巧克力，都是些新鲜玩意儿，小孩子喜欢，过年也好招待亲戚朋友们。”扎西说着，又将两提来自国外的饮料放进了购物推车。

在城关区贡布堂农贸市场，记者看到，来自沿海地区的鲜活海鲜、包装精美的进口水果以及各式各样的糕点糖果琳琅满目，吸引了不少市民驻足选购。在一处水产摊位前，市民旦增拉姆正在挑选新鲜的青虾。“我还买了些带鱼，一会再去买点车厘子。”旦增拉姆说，以前过年都是吃些传统菜式，如土豆炖牦牛肉等，现在生活条件好了，买些海鲜、进口水果，让新年的餐桌更加丰盛。

“文化年货”的兴起也成为今年藏历新年的一大亮点。藏历新年初一一早，世界文化遗产罗布林卡的大门口已经排起了长队。人们和家人、朋友一起，穿上藏族传统服饰，吃上一口象征吉祥如意的切玛，共同许下藏历新年的美好祝愿。来自堆龙德庆区青少年活动中心的32名小朋友在这里表演藏戏“朗萨雯蚌”，不一会就吸引了众多群众驻足欣赏。

距离罗布林卡不远的西藏博物馆里，同样充满着浓浓的年味和文化氛围，藏纸拓印、藏文书法互动、民乐演奏等活动也吸引了不少市民前来参与打卡。“以前过年，我们主要是走亲访友、吃喝玩乐，现在有了这些文化活动，感觉年味更浓了，也更有意义了。”带着孩子参加藏文书法互动的市民晋美告诉记者。

年货清单“上新”，不仅折射出人们物质生活的不断改善，更是西藏各族人民幸福生活的生动写照。近年来，西藏经济社会持续快速发展，城乡居民收入稳步增长，消费结构不断升级。数据显示，2024年西藏城镇居民人均可支配收入达到55444元，增长6.8%；农村居民人均可支配收入达到21578元，增长8.3%。城乡居民收入持续增长，为消费升级提供了有力支撑。（记者 黄耀漫）