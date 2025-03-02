春节后，随着节日效应消退，零售行业往往会出现销量逐渐回落的“下坡期”。可今年不同，因以旧换新和“数码国补”等政策发力，山东消费市场出现“淡季不淡”的良好局面。

“春节假期后，商场的长尾效应依然显著，国补政策延续了消费热情，日均客流量仍维持在春节高峰期的八成以上。”新泰市吾悦广场某国产品牌店长杨然指着展柜中一款国产手机介绍，叠加店补与国补后，最高优惠700元，很多顾客趁着优惠力度大，果断下单置换新机。新泰吾悦广场营运副总监张健介绍，眼下，数码、家电等补贴品类销售额日均能够达到7万元左右，同比增幅达30%，政策拉动效应持续显现。

济宁市任城区，数码产品及家电门店热闹非凡。在九龙家电太白路店，不少消费者通过“以旧换新”采购各类电子产品和家具、家电。“这款国产笔记本电脑国补后算下来只要3000多元，很划算，我那台用了10多年的电脑可以‘下岗’了。”济宁市民高锋说。该店品类经理乔振介绍，得益于国补政策加持，自除夕以来，太白店的客流量较去年同期增长10%，销售提升15%。

2024年，任城区使用以旧换新补贴超3亿元，拉动消费超20亿元。“今年春节，我们策划了促消费活动18场，助力经济火热开春，后期还将举办大型促消费活动40场以上，用足用好各类支持政策，丰富服务供给，提振群众消费热情，培优做强区域消费中心。”济宁市任城区副区长王胜男说。

听说汽车以旧换新有补贴，这两天，枣庄市山亭区徐庄镇的赵福海果断出手，在享受完各项补贴后，新车到手价比预算少2万元，而且4S店在国补基础上，还额外提供了保养礼包等增值服务，让他满心欢喜。

自国家消费品以旧换新政策实施以来，山亭区全力打好促消费“组合拳”，先后组织重点商贸企业开展100余场促消费活动，带动消费1.1亿元。指导汽车销售企业紧抓补贴政策机遇，叠加推出“汽车团购惠”“狂欢周年庆”等30余场促销活动，汽车销量突破1200辆，同比增长20%。在家电、手机等数码产品以旧换新方面，补贴商品7286件，带动销售额3100万元。

如今，在日照市各商超的3C专区，国补政策成了宣传亮点，各商户通过设置国补专区、张贴宣传海报、发放政策明白纸等形式，做好政策宣传。借助国补政策利好，截至2月26日，日照市东港区已组织开展促消费活动130多场，共销售商品1.35万件，累计落实3C产品补贴809万元，带动消费超4000万元。

消费提振扩容离不开金融赋能。“我买的这款冰箱之前卖8000元，政府补贴1600元，再加上农业银行信用卡260元满减券，一下子就省了1860元！”临沂市临沭县水榭丽都小区居民王伟告诉记者。

今年年初，农行山东省分行迅速对接服务消费品以旧换新政策、丰富拓展金融消费场景，以政府优惠叠加农行信用卡消费优惠的方式促进消费提振。

山东省商务厅副厅长崔洪光介绍，截至2月24日，山东汽车报废更新3.3万辆，汽车置换更新3.8万辆，通过以旧换新销售新家电32.9万台，手机等数码产品购新补贴64.1万件，消费品以旧换新带动销售超130亿元。（记者 王金虎）