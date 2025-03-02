伊利集团携手老字号同仁堂集团达成战略合作

3月1日，全球乳业五强、亚洲乳业榜首伊利集团与356年中医药老字号同仁堂集团正式达成全面战略合作。在"同行越山海，伊路向未来"的发布会主题下，两大国民品牌实现跨产业深度握手，标志着中国乳制品与中医药领域的跨界融合迈入全新阶段。伊利集团董事长潘刚，同仁堂集团党委书记、董事长戴小锋，伊利集团高级执行总裁刘春喜，同仁堂集团党委副书记、总经理邸淑兵，与各领域专家齐聚一堂，共同启动这一具有里程碑意义的战略合作。

精准营养布局，科技赋能“药食同源”

中国古代就有“药食同源”的理论，最早见于《黄帝内经》，书中提到“空腹食之为食物，患者食之为药物”。此次伊利集团与同仁堂集团的战略合作，深度融入“药食同源”理念，将同仁堂集团深厚的中医药底蕴与乳品研发结合，以“精准营养”为核心，围绕消费者多元健康需求提供更具价值的健康解决方案。

伊利集团始终致力于全人群、全生命周期和全消费场景的营养研究与产品开发，积极参与国家乳业技术创新中心的多个重点研发项目，建立了“药食同源健康功效数据库”。通过前沿技术的开发与功效验证方法，研发个性化乳品，以满足消费者更高层次的健康需求，推动产业的多元化发展。

专家齐聚，两大产业巨头解码融合创新

发布会上，伊利集团高级执行总裁刘春喜强调：“此次战略合作是伊利集团在追求全面价值领先目标下的重要一步，通过结合乳制品科技与中医药智慧，我们将为消费者提供更高品质的精准营养解决方案。”

同仁堂集团党委副书记、总经理邸淑兵也表示：“此次合作是传统中医药与现代乳业的深度融合，我们将共同为消费者提供更符合国人健康需求的产品与服务。”双方将携手推动中医药养生智慧与现代乳制品产业深度融合，满足消费者更加生活化和便捷化的营养需求。

伊利集团创新中心总经理何剑详细介绍了伊利在乳业研发领域的丰厚积累与创新成果。

伊利集团成人营养品技术研发负责人陈青山从“精准需求洞察、精准配方设计、精准技术突破、精准功效体感”四个方面对“精准健康矩阵，守护生命活力”进行了全方位解读。

国家级非物质文化项目“同仁堂中医药文化"代表性传承人田瑞华也分享了中医药理论与经典名方的独特魅力，为双方的合作提供文化与理论的专业支撑。

共创新品发布，引领健康新风尚

在此次战略合作发布会上，亮相了多款共创新品，其中包括欣活纾糖膳底配方奶粉、欣活晚间膳底配方奶粉、欣活心活膳底配方奶粉、欣活骨能膳底配方奶粉、轻慕红参焕活奶粉、舒化安糖健无乳糖牛奶、舒化无乳糖猴头菇牛奶。

这些产品将乳制品与科学配比的药食同源营养成分相融合，并经过中国营养学会等权威机构的验证，确保产品在科学性与安全性方面的可靠性，为消费者提供健康与品质的双重保障。

发布会上，双方以“同行越山海，伊路向未来”表达了共同开拓、共创健康美好未来的坚定决心与美好愿景。此次战略合作不仅是现代乳制品产业与中医药文化的深度融合，更是两大民族企业共同致力于服务人民健康需求、推动大健康产业升级的重要里程碑。

未来，伊利集团与同仁堂集团将携手并进，以坚定的步伐，为健康中国贡献力量，为消费者创造更加美好健康的生活体验！