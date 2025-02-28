收费边界更清晰 口腔类价格立项指南发布

人民网北京2月28日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，为贯彻落实《深化医疗服务价格改革试点方案》，推进全国医疗服务价格项目规范工作，按照“成熟一批、发布一批”的工作思路，近日国家医保局编制印发《口腔类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，参考2023年版医疗服务项目技术规范，将现行口腔类价格项目映射整合为114项。

六类价格项目统一规范

此次编制口腔类立项指南，包括口腔综合、正畸、修复、牙体牙髓、口腔外科、口腔黏膜六类价格项目。原则上按照不同服务产出分别进行整合立项，不与具体技术细节挂钩，涉及到多种手术，可按临床需求进行组合，按照不同手术叠加收费。

如“修复体固定修复费”，之前按诊疗操作步骤拆分立项，现在按提供的诊疗服务产出整合立项，将检查、设计、粘结、试戴、调合、咬合关系重建等整合成一项；之前按不同修复体类型立项，现在将冠、嵌体、桩核根帽、桩冠修复等整合成一项，若有新的修复技术可以直接兼容收费。同时，将“口腔无回吸辅助治疗”等新进入临床使用的技术，统一新增对应的价格项目，各地对接落地后即可依规收费。

从征求意见的情况来看，医疗机构对项目规范认同度很高，在口腔类医疗服务价格项目立项指南最后一轮专家论证的现场，来自北京大学口腔医院的专家表示，“对于医疗服务收费，患者怕多了，医院怕漏了，政府怕乱了，这回基本梳理平衡好了”。

复杂服务收费边界更加清晰

例如大家耳熟能详的“拔牙”，以前按乳牙、前牙、前磨牙、磨牙、智齿等不同牙位设立项目，一个牙位一个价格。实际上同一牙位，因病情具体情况拔牙难度也不同。如上颌磨牙，如果牙根穿入上颌窦内，则极易出现口腔上颌窦瘘并发症。

再比如同样是乳牙，医生普遍反映，固连乳牙就比较难拔。同样是阻生牙，中低位的阻生牙就更难拔，价格上“一刀切”无法充分反映复杂情形的临床价值。因此指南对于相同牙位的拔牙价格也按照技术难度、劳动强度等设置复杂加收项价格项目，根据口腔领域的专业共识，明确复杂价格的适用情形，医生和患者“活干得明白，钱花得放心”。当然，由于临床诊疗情形纷繁复杂，难以一一罗列区分清楚“常规”与“复杂”的情形，各地仍是以大数法则为基本思路，以相对适宜的价格水平覆盖各种类似情形。

个性化耗材收费回归产品属性“一口价”

医疗机构为患者量体裁衣制作口腔矫治器、保持器、运动护齿等个性化产品，过去的习惯是按照制作步骤，细分成一项项服务收费，比如测量费、取模费、设计费、切削费、加工费、精修费、调试费等，名目繁多，消费体验差。

2022年实施口腔种植价格专项治理活动期间，率先对牙冠的收费方式进行调整，从按制作步骤逐项收费，变成按牙冠产品“一口价”，医疗机构自行制作或委托加工牙冠的成本费用合并计入“一口价”，该收的收，该补的补，患者付费也清清爽爽不再眼花缭乱。指南将牙冠价格的处理经费拓展应用到了口腔医学的其他个性化产品上，支持医疗机构可根据患者个人需求，提供个性化服务。政策调整后，医疗机构和第三方提供个性化产品的价格政策等环境更加灵活宽松，特别是有利于医院医生临床实践中的研究成果转化为新的产品形成效益，成为新的增量。

此外，口腔类立项指南中对“牙齿漂白费”等以美容整形为主的项目给予提示，供地方医保部门确定价格管理方式时参考，支持医疗机构为患者提供多样性医疗服务，医疗机构获得增量性收入，满足患者更高层次需求，引导市场价格规范化。