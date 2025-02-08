2025年双汇业务暨职工代表大会在漯河举行

2月6日至8日，2025年双汇业务暨职工代表大会在漯河市体育馆隆重举行。万洲国际董事局主席、中国双汇创始人万隆，双汇发展董事长万宏伟，双汇发展总裁马相杰，万洲国际行政总裁郭丽军，双汇发展常务副总裁刘松涛等企业中高级管理人员，业务人员、采购人员、技术人员及职工代表4500余人参加会议。大会由双汇发展党委书记、工会主席杜俊甫主持。

会上，万洲国际董事局主席、中国双汇创始人万隆作重要讲话。他表示，2024年中国双汇主要经营指标符合预期目标，同时完成了具有历史意义的两件大事，一是成功举办了中国双汇辉煌40年庆典活动，二是选举产生了以万宏伟为董事长的第九届董事会，顺利展开了中国双汇的文化和发展传承。今后中国双汇将以崭新的面貌传承与发展管理文化，改造传统的肉类工业向信息化、现代化转变，提高竞争力，在上一个40年的基础上继续走向辉煌。

双汇发展董事长万宏伟在讲话中，重点回顾了2024年中国双汇的经营情况，并基于当前的内、外部发展环境及趋势变化，详细阐述了新一届董事会对做好2025年经营工作的看法，明确要求各级管理团队要执行好中国双汇创始人万隆先生提出的“四化”战略方针，尊重市场规律，做到消费者和市场优先、效率和公平优先，全力完成董事会制定的各项战略发展目标。

双汇发展总裁马相杰代表经营班子向大会作主题为《改革创新拓市场 坚定信心上规模》的工作报告，报告系统总结了企业2024年经营工作的特点，全面回顾了企业应对新挑战、实现新突破开展的主要工作，深度剖析了各产业存在的不足和短板，并就2025年企业经营的重点工作进行了周密部署，号召大家踔厉奋发、勇于前行，坚决拿下2025年目标任务。

双汇发展副总裁周霄就企业公共关系工作作报告，系统分析了企业当前面临的公共关系形势，并就新形势下企业如何做好公共关系工作提出了明确要求。

双汇发展工会主席杜俊甫作工会工作报告，并现场宣读了《2024年度双汇“百厂超百亿奖”表彰决定》，决定授予江苏淮安双汇食品有限公司2024年度“项目公司利润超亿元奖”，授予陈栋等100名优秀员工2024年度“百名岗位标兵奖”。

2月6日晚，以“四十芳华奋斗路 百年双汇新征程”为主题的2024年度双汇百厂超百亿奖颁奖盛典在漯河市体育馆隆重举行。盛典分为寻路、奔跑、跨越、追梦四个篇章，既总结了中国双汇40年来与改革开放同频共振，由中国500强走向世界500强的辉煌历程，又展现了企业踏上下一个辉煌40年新征程的昂扬风貌。

万洲国际董事局主席、中国双汇创始人万隆为获得2024年度“项目公司利润超亿元奖”的江苏淮安双汇食品有限公司管理团队颁奖并合影留念。

双汇发展董事长万宏伟、总裁马相杰为陈栋等“百名岗位标兵”颁奖，并与万洲国际董事局主席、中国双汇创始人万隆一起与获奖人员合影留念。

2月8日，在双汇发展二届五次职工代表大会上，双汇发展相关高管分别就分管领域内职工代表的提案进行解答，大会一致通过了双汇发展工作报告、工会工作报告和公司提交职代会审议的十项议案。

2025年是中国双汇开启下一个辉煌40年的发展元年，全体双汇人将在以万宏伟董事长为首的新一届董事会带领下，坚定不移沿着创始人万隆先生指明的“产业化、多元化、国际化、数字化”战略方针，统一思想、传承创新、接续奋斗，利用一切有利条件，抓住一切有利时机，克服一切困难挑战，在新时代、新征程上再攀新高峰，再创新辉煌。（来源：漯河发布）