假日消费新热点彰显需求升级新趋势

刚刚过去的乙巳年春节假期，消费市场持续火热，从需求端的个性化、品质化升级，到供给端的数字化、智能化变革，消费市场正在完成从规模扩张向质量变革的华丽转身。传统旺季叠加“以旧换新”政策东风，令消费潜力不断释放，彰显着中国澎湃的发展活力。

春节历来是消费市场的黄金期，也是观察全年消费韧性与活力的一个窗口。“菜篮子”丰盛、“冰场子”爆棚、“戏园子”满座……人间烟火气，升腾着消费信心。红火的春节市场既是传统消费的回归，也是创新业态的延伸。相比往年，今年春节消费市场格外活跃。商家紧扣春节消费热点，洞悉最新变化的消费需求，围绕国潮经济、颜值经济、冰雪经济和潮玩经济，做足了春节消费这篇大文章。

在冰雪大世界和亚冬会的双重加持下，哈尔滨再度成为年轻人追捧的热门地标；唐卡、藏药、西安皮影和湘绣等承载了丰富文化内涵的非遗代表性项目产品，成了消费者春节送礼的新选择。在北京、上海、成都等大城市，消费者对智能产品的旺盛需求，推动了以旧换新市场快速增长；各地年轻人青睐的玫瑰、百合、向日葵等鲜花销售额同比增长超过50%，拜年表情包、喜庆游戏皮肤一路热销……在这个春节，老传统焕发出新味道，实用价值与情绪价值相得益彰，“国补”政策助力消费升级成效进一步凸显。

在春节消费市场新热点中，既可以看到大众年节消费理念已悄然发生变化，人们不仅在乎节日关怀和祝福心意的表达，而且追求体验升级的新意，吃喝玩乐更趋精致多元；也能感知在以旧换新国家补贴政策加持下，春节消费市场迎来了一股春风。准确把握春节消费新热点中透视出的消费需求新趋势，将为大力提振消费，全方位扩大国内需求提供重要参照系，为经济持续回升向好注入更强信心。

春节消费新热点，新就新在大众消费向品质型需求演变的趋势明显。消费者根据自己的需求选择价格与品质均能适配的产品，将更多的资源投入到真正能够提升生活幸福感的领域，实现消费的优化，展现出理性而成熟的消费理念。今年春节市场上，从如何避免“每逢佳节胖三斤”成为年轻人关注的食品采购注意事项，到“旅游过年”“体验过年”火爆出圈，都是大众消费向品质型需求演变的明证。

春节消费新热点，新就新在传统文化元素在消费市场上不断焕发生机与活力。传统文化与潮流元素创新相结合带来的时尚灵感，成为年轻人表达生活态度的新途径，传承优秀传统文化的新国潮，成为当下年轻人流行的生活方式与消费方式。不断推出彰显中国审美、中国风格的时尚穿戴、家居、潮玩、运动、电子设备等产品，既能满足年轻人的消费需求，也可以更好培育消费新场景、新业态。今年春节，逐渐掌握年货采买大权的年轻人所做出的选择，也证明了这一点。

春节消费新热点，新就新在拉动消费新政策为市场实实在在加了一把柴。当前，国内需求不足是经济运行面临的突出困难挑战。去年，消费品以旧换新政策实施点燃消费者换购热情，今年年初，加力扩围实施“两新”政策举措出台，成为消费回暖的“助推器”。春节市场上，家电、家居、电子产品等的热销表明，随着扩内需一揽子增量政策红利不断释放，消费市场的活力将持续增强。

百节年为首，四季春为先。在消费需求升级驱动下，国内市场正从传统生产导向型向消费引领型转变，春节市场的内涵也越来越丰富。相信以此为牵引，全年消费市场必将实现“开门红”，为经济增长注入了新的动力。