完善医养结合守护夕阳红

不久前出台的《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》提出，促进医养结合。医养结合是将医疗服务资源和养老服务资源对接与整合的医疗改革新模式。持续扩大医养结合机构覆盖面，能够满足老年群体对养老、医疗、护理、康复、保健等多样化服务需求，为增进老年人福祉培育经济新动能。

近年来，面对人口老龄化程度不断加深，有关部门逐步探索居家社区服务、养老机构服务、医养签约服务等多元化模式，多措并举加大培养培训力度，打造医养结合专业人才队伍、优化人才激励机制，不断提升服务供给能力和专业水平。目前，我国医养结合机构已达7800多家，床位200万张，累计培训10万多名医养结合从业人员。

一系列政策的出台与落地实施，为医养结合发展奠定基础。2023年3月份出台的《关于推广医养结合试点工作典型经验的通知》提出，健全投入机制，加强服务保障。2024年12月份出台的《关于促进医养结合服务高质量发展的指导意见》强调，将养老机构医疗卫生服务纳入质量安全管理体系。医养结合政策的不断完善，推动了养老产业提质扩容，拓宽了投融资渠道，助推了标准化建设，实现了医疗卫生服务体系和养老服务体系深度融合。

未来，推进医养结合高质量发展，还需继续补短板、强弱项，让老年人安享晚年。

发挥政策引导作用。逐步完善养老产业结构、产业技术、产业金融等具体政策，出台财税优惠、人才培养、护理保险等一系列保障政策，有效破除深层次体制机制障碍。拓宽投融资渠道，全面引导社会力量积极参与医养结合服务，实现服务可及性、普惠性、可持续性发展。整合卫生健康、民政、医保等部门评估标准，建立并完善统一的老年人照护需求评估机制。

智慧技术赋能养老产业升级改造。加快推进“虚拟养老院”“智慧服务平台”建设，搭建区域性养老服务线上平台，为老年群体或家属提供在线预约上门就诊、应急救助等医疗服务。聚焦智能传感、信息通信、人工智能等技术领域，研发一批“老年友好型”科技创新产品，例如适老化家电、康复辅助器具、智能家居与陪伴机器人等，优化居家养老服务智能化产品供给。细分老龄产品市场，推动线下体验与线上购买相结合模式，鼓励企业提供老年群体个性化定制服务，培育专业化、品牌化、连锁化养老服务经营主体。

聚焦老年群体多元化消费需求。探索“医养+康养+旅养+乐养”融合发展模式，满足老年群体对健康保障、精神文化以及社交娱乐等方面需求。以老年人体验评价作为检验政策成效、企业发展成果“试金石”，优化养老服务举措，增强老年人获得感和幸福感。根据不同年龄层次老年群体，实施专业人才培养，扩大老年健康和医养结合服务管理人员培训覆盖面，建设职业化、规范化、专业化养老护理员队伍。