【专家点评】

目前，我国非物质文化遗产资源总量近87万项，共有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册，总数居世界第一。从冰雪那达慕到冰上龙舟，从阿勒泰马皮滑雪板到查干湖冬捕，当非遗“牵手”冰雪，非遗可以依托冰雪开拓更多传承场景，冰雪也能因非遗增添更多文化底蕴。

当“冰雪热”遇上“非遗热”，传统民间习俗、技艺等与冰雪碰撞，各地冬日玩法持续上“新”：黑龙江把鱼皮画、舀水拓画等非遗技艺引入冰雪研学，冰雕雪塑栩栩如生；吉林举办朝鲜族上元节过大年等融合民族特色的节庆仪式，冬捕冬钓吸引大批游客；辽宁推出“单腿驴”“打雪球”等一批特色冰雪活动；在青海，社火表演层出不穷；在新疆，舞龙舞狮、《江格尔》弹唱相继上演……

2022年北京冬奥会后，冰雪运动、冰雪经济、冰雪文化等成为“热词”。《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》分析指出，中国冰雪产业规模到2025年将突破万亿元大关，冰雪休闲旅游人数将超过5亿人次，冰雪旅游收入将超过6300亿元，“冰雪+”模式促进跨行业融合的趋势明显。2024年中央经济工作会议明确提出，积极发展冰雪经济。在市场需求与政策供给的双重驱动下，“冰雪+非遗”已然成为极具潜力的增长点。

让非遗在冰雪中迸发更多活力，还需要从多个方面持续发力。

促进创新融合发展。各地应加快构建促进非遗创造性转化、创新性发展的体制机制，进一步搭建平台、创造条件推动非遗融入冰雪经济，促进“非遗+冰雪”提质升级，在有效保护的前提下，找准非遗保护传承与冰雪旅游发展的契合点，推动“非遗热”和“冰雪热”在更广范围、更深层次、更高水平上融合发展，提升非遗旅游品质，打造特色文旅品牌。

加强基础设施建设。各地在建设冰雪运动、冰雪旅游相关的基础设施时，应充分将非遗要素考虑在内，尽可能做到系统规划、整体布局、统一协调；同时，鼓励有条件的地方建设冰雪文化博物馆。

发挥文体带动作用。借助第九届亚洲冬季运动会、第十五届全国冬季运动会等重大冰雪赛事，大力弘扬冰雪文化，特别是蕴含非遗元素的冰雪文化；发挥优秀运动员榜样作用，鼓励冰雪运动员在体育赛事、日常活动中主动结合非遗元素，弘扬中华优秀传统文化；支持社会力量创作以冰雪文化为主题的文艺和影视作品，将非遗元素嵌入其中，充分展示其魅力。

（作者：王学凯，系中央党校〔国家行政学院〕马克思主义学院副研究员）