【新春走基层·喜乐安宁中国年】

1月25日一大早，位于浙江省宁波市鄞州区云龙镇王夹岙村的云龙镇卫生院还没开门，已有三三两两的村民在外等候。

“听说今天市区医院的专家来卫生院义诊，免费给我们查肝病”“噶好的事，我把家里人都叫来了！”

村民们口中的专家，是宁波大学附属人民医院院长、肝病专家许烂漫。春节前夕，她带着10余人组成的医疗团队来到云龙镇卫生院，开展“新春下基层送健康”肝病筛查义诊活动。

义诊现场，村民们先后量了血压、测了血糖，接着来到超声检查室。诊室里的医生用一把小巧的仪器对准受检者肝脏位置，连续多次按下一个按钮后，机器上便弹出两个数字。

“这个便携式‘神器’，是我们从总院带来的无创肝纤维化和脂肪定量检测仪。不需要扎针、抽血，利用超声瞬时弹性成像技术，就能检测出受测者肝脏纤维化和脂肪肝的程度。”宁波大学附属人民医院肝病科医生张波指着仪器上的数字说。

今年62岁的王树华，在云龙镇卫生院当保洁员。说到这次义诊，她连声表达感谢：“我之前有点脂肪肝，但上次检查已经是好几年前了。因为一直没觉得身体不舒服，也没当回事。多亏了这次家门口的义诊！”

“王阿姨，您别太担心，我们先帮您开一个乙肝和肝功能的检查，明确一下肝损伤的原因。等结果出来后，我再给您开药。只要规律用药，按时复查，就可以控制住病情。”许烂漫耐心地向王树华解释。

“许大夫，为什么我的肝病指标这么严重，自己却一点感觉也没有？”王树华不解地问。

“肝脏又叫‘沉默的器官’。大部分患者在肝病早期几乎没有任何感觉，如果有感觉了才去检查，病情往往已经很难控制了。因此，慢性肝病的早期筛查特别重要。”许烂漫向围拢过来的村民科普道。

“这次义诊还没结束，好多村民就问我，下次什么时候再来。”云龙镇卫生院院长孔霞说，“这样的基层义诊筛查活动，对于帮助乡镇居民了解慢性肝病、提高健康意识特别有帮助。”

据了解，为了做好慢性肝病筛查防治工作，宁波大学附属人民医院从2024年起就开始搭建基于AI技术的“慢性肝病全程智能化管理平台”。

“目前，平台已进入测试阶段。未来，我们希望借助更成熟的智能化技术，为更多慢性肝病患者提供贴心的‘肝脏管家’。”许烂漫充满期待地说。

（本报记者 唐芊尔 本报通讯员 郑 瑜）