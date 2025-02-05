旅游列车适老化让银发族奔向“诗和远方”

欢乐的视频拍起来，非遗庖汤宴吃起来，嘹亮的歌声唱起来……春节期间，从陕西西安发车的“丝路号”环秦岭银发旅游专列上，欢声笑语充满整个列车车厢。

近日出台的《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》提出，推出更多适合老年人的文化和旅游产品，提升老年人旅游出行体验。当前，“乘着火车去旅游”已成为银发旅游的热门选择，铁路部门加大了对普速列车的适老化改造，推出多种银发旅游专列。

“‘丝路号’环秦岭银发旅游专列上的游客，以65岁以上的老人为主，为减少他们在旅途奔波的劳累，列车专门配备了手动调温系统和呼叫器，每道门的扶手和门框上都安装了‘防夹’装置。”国铁西安局铁道旅行公司经理杨涛说。

火车缓缓行驶，冬季秦岭沿线的自然美景尽收眼底。游客陈先生告诉记者，他今年70岁，一直想出来旅游。现在，为老年人开通的旅游专列稳定运行，既经济实惠，又安全轻松。

在四川成都开往西昌的“熊猫专列”旅游列车上，针对老年旅客需要，每个包厢和淋浴室都增加了护栏、扶手、紧急呼叫器等。淋浴室内不仅有热水洗脚喷头，还特地加上了防滑垫和折叠椅凳。

“包厢和淋浴室内的适老化改造都是基于老年人游客群体安全、舒适、便捷的角度设置，智能化设施加上全方位服务，让银发群体出行更加无忧。”国铁成都局“熊猫专列”工作人员孙经纬说。

深冬时节，冰雪游市场人气十足。在黑龙江，一趟以冰雪旅拍为主题的旅游列车受到很多老年人的青睐。列车内的主题场景设计独具匠心，融合哈尔滨各类景点元素。游客只需要扫描二维码预约，就可以换上不同风格的服装，在主题车厢里免费拍照打卡。铁路部门还特意组建了一支职工拍摄团队，为游客提供旅拍服务。

“考虑到老年人的出行舒适度，列车上还配备了爱心服务箱，放大镜、暖足贴、冻疮膏等旅途中需要的小物件一应俱全。”国铁哈尔滨局哈尔滨客运段列车长任博阳介绍，旅拍列车开行以来，已有1000多名旅客体验打卡，特别是老年旅客参与热情非常高。

随着我国人口老龄化加剧，银发经济正成为经济发展的新引擎。据测算，目前我国银发经济市场规模已达到万亿级，并且涉及面广、业态多元。