“三高”共管 忽略一个都不行

高血压、高血糖及高血脂常常统称为“三高”，是心血管疾病发病和死亡的三项主要危险因素。与三项危险因素分别单独管理相比，实行“三高”综合管理，可显著改善老年人的生活质量，降低心脑血管的死亡率。东南大学附属中大医院老年医学科科主任任利群做客“人民好医生”客户端直播间时表示，一筛三高，二筛并发症，针对不同的个体，筛查的频次也有所差异。

实现“三高”共管的第一步是通过测量血压、血糖和血脂指标检出高血压、糖尿病和血脂异常的患者，并确定是否为“三高”并存。然后，对患者进行总体心血管风险的评估和分层，在此基础上确立适合患者的血压、血糖和（或）血脂控制目标值，确定启动药物治疗的时机，优化治疗方案和进行综合管理。

个体发生心血管疾病危险的高低不仅取决于单个危险因素，如血压、血糖或胆固醇水平的高低，还取决于同时存在的其他危险因素的数目和水平、靶器官损害和临床并发症。因此，必须对“三高”患者进行心血管疾病总体风险的评估和分层。

任利群指出，饮食调整强调的是低盐、低脂、高膳食纤维、高不饱和脂肪酸的食物摄入，这些都可以增加老年人的免疫功能，抑制炎症反应，抑制动脉粥样硬化心血管疾病的发生。

随着年龄的增加、活动的减少，常常听到老年人走不动路、甚至发生骨折的情况。这是由于蛋白摄入减少，蛋白合成减少。因此，除了低盐、低脂、高钾、高膳食纤维、高不饱和脂肪酸的食物，更加强调高蛋白质，尤其是优质蛋白的摄入，如鸡蛋、牛奶、瘦肉、鱼虾、蛋白粉等，可适量补充。

任利群说，除了生活方式的改善，对于“三高”的共管离不开药物。老年人长期用药，经常出现误服、少服、多服、漏服的情况，影响治疗的效果。高血压患者应当高度重视血压血脂的综合管理，及时启动降压联合降脂药，尽早促使血压和血脂双双达标，并予以长期保持，提高高血压患者降压联合降脂长期治疗的依从性，以期获得患者的动脉粥样硬化心血管疾病防控。

另一方面，所有糖尿病患者均应以生活方式干预作为降脂治疗的基础，同时启动药物治疗。2型糖尿病合并动脉粥样硬化心血管疾病患者可从强化降脂治疗中获益更多，中等强度他汀类药物被作为糖尿病患者降脂达标的起始治疗药物。

任利群表示，对于身体状态比较良好的老年人，建议一周至少有三到五次的运动，每次运动至少达到半个小时以上，慢走、八段锦、太极拳等等都是很好的运动方式。运动不仅使人心情愉悦，同时可预防认知功能的下降。