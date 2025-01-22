从“求生存”到“快发展” 湖南航天医院央企办医改革实践

近年来，国务院国资委会同相关部门出台了一系列政策文件，推动国有企业办医疗机构深化改革。在改革过程中，通用技术集团等一批以医疗健康为主业的中央企业，以市场化方式整合优质医疗资源，办医规模逐年扩大，办医能力和水平不断提高。

2024年底，湖南省卫生健康委员会正式批准通用技术航天医科湖南航天医院（以下简称湖南航天医院）为三级甲等综合医院。自1970年为支援国家三线建设而创建于邵阳隆回以来，湖南航天医院已走过50余年的发展历程，现如今已成为一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复于一体的现代化综合性医院，年服务患者量近百万人次。近日，人民健康团队走进湖南航天医院，探寻央企办医的改革实践与高质量发展之道。

立足航天 推动医疗服务提质增效

自湖南航天医院成立伊始，一代又一代航医人传承中国航天自力更生、艰苦奋斗优良传统以及“特别能吃苦，特别能战斗，特别能攻关，特别能奉献”的载人航天精神，坚守“打造百姓信赖、员工满意、社会认同的健康服务平台”愿景，用50余年的卓越发展践行“尊重生命，用爱护航”的服务理念，让这所从“山沟沟里走出来的医院”成为一所综合实力较强、学科设置完善、技术力量雄厚的现代化三甲医院，实现了从“求生存”到“快发展”的转变。

据湖南航天医院党委书记王旭东介绍，近年来，医院坚持一切以患者为中心，以医疗质量为核心，以满意度为导向，不断提升医院综合服务能力水平。“我们推出了一系列改善群众就医体验的有力举措：通过建设病友服务、医保登记、诊疗预约、床位调配和住院结算服务等“一站式服务中心”等措施，为患者提供更便捷、高效的医疗服务；开展健康直播、病历邮寄、健康体检咨询、二次分诊、诊前评估等特色服务；主动走进社区、学校、企事业单位，完成义诊宣教活动40余次，实行门诊前移至社区、预留20%号源给医疗集团内家庭医生、48小时内门诊免费复诊等真正便民惠民措施，满足患者多样化需求；组建巡诊团队每周进社区，让群众在家门口就可以享受到三甲医院的优质服务。”王旭东说。

据了解，围绕学科发展与专科建设，湖南航天医院已打造骨科、疼痛科、皮肤与性病科、临床护理等4个湖南省重点建设学科，并一体化建设了急危重症医学部和神经疾病医学部，制定一系列制度机制，积极推进学科高质量发展。2023年7月，湖南航天医院成立了融“医院互联网+院前急诊救治单元、院前急救站、急诊科、介入手术室、重症医学科、重症康复”一体化的急危重症医学部，为患者提供全方位、一体化的航天救援解决方案，构建了院前院内急危重症救治“三通三联”一体化救治模式。同时，医院还是湖南湘江新区区域危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心，在区域妇产、儿童、新生儿疾病诊疗、保健方面专科特色凸显，为区域妇女儿童构筑了安全温暖的健康防线。

辐射基层 带动优质医疗前置延伸

从湖南航天医院驱车近30公里，来到位于湖南湘江新区西南部的雨敞坪镇卫生院（湖南航天医院雨敞坪分院），干净整洁的就医环境、井然有序的就医场景、丰富多样的诊疗设备依次映入眼帘。

2021年12月，湖南航天医院与雨敞坪镇卫生院签订紧密型医联体合作协议，由湖南航天医院派遣专业管理团队对卫生院的人、财、物进行全面科学决策性管理，并从管理水平、技术能力、服务能力、硬件条件等多方面进行共建帮扶。近年来，雨敞坪镇卫生院从湖南航天医院引进了多套先进设备，如急抢救室设备，并开展了24小时院前急救服务；引进16排CT，并与湖南航天医院建立远程影像诊断、远程心电（血压）诊断、远程会诊、远程门诊；开设了颈肩腰腿痛专科、慢性老年病康复病房等特色科室，并建立了胸痛救治单元。

种种举措，为当地居民看病就医带来了实实在在的好处，以往做检查、看报告得辗转交通到市里，遇上急症更是着急。现如今，在家门口就能做检查，还能由三甲医院专家出诊断。一些急症也能在卫生院得到妥善处理，还有快速转院通道，患者信息实时同步湖南航天医院，真正把贴心、优质、高效的医疗服务送到了居民“家门口”。

“近年来，湖南湘江新区按照政策指导，下苦功、出实招，新区卫生健康事业结出了累累硕果：湘江新区基层医疗机构数字化云检测项目入选湖南省上报国家工信部‘典型应用案例’；24家基层医疗机构开展“一中心一特色”专科建设打造，建立中医特色医疗服务点；启动了湘江新区智慧医疗项目（一期）建设，持续推进省市优质医疗资源扩容下沉，让更多群众在‘家门口’就能享受到优质服务。”湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局）党组成员、副局长唐鄂桥介绍说，“2023年10月，湖南湘江新区卫生健康局与湖南航天医院签署《共建区域化紧密型城市医疗集团合作框架协议》，湖南航天医院作为区域化紧密型城市医疗集团牵头单位推动优质医疗资源下沉，充实基层医疗卫生人员队伍，不断提升居民医疗卫生服务可及性、便利性。”

据王旭东介绍，近年来，湖南航天医院深入推进湖南湘江新区紧密型城市医疗集团构建，秉承“一中心一特色”的发展理念，携手医疗集团内的多家基层医疗机构，共同打造具有专科特色的基层科室。截至目前，已成功在9家基层医疗机构，开设了11个特色专科科室。此外，湖南航天医院还与12个社区服务中心建立了紧密联系，实现了门诊服务的前置延伸。雨敞坪、坪塘、黄金园三家基层医疗机构作为首批试点单位，在一体化管理的模式下取得了显著成效，提升了基层医疗服务的整体能力和专业水平。湖南航天医院还是湖南湘江新区药政技术管理指导中心、老年人健康管理指导中心、高血压病健康管理指导中心等专业指导中心，成为湘江新区基层医疗机构坚实的医疗技术后盾。

央企担当 坚持医研产学融合发展

在2025新年贺词中，湖南航天医院这样写道：“2025年是我们‘高质量发展’的关键之年，也是进一步夯实‘三甲’地位的重要时期。新的一年里，我们将全面贯彻‘仁爱为本，央企品质’的通用健康理念，继续依托中国通用技术集团的技术优势和创新驱动战略，深化人才强院战略、品牌铸院战略，坚持‘立足航天，扎根湖南湘江新区，服务社会’的宗旨，秉承‘尊重生命、用爱护航’的服务理念，为广大患者提供更优质、更高效的医疗服务。同时，我们也将积极践行央企职责，履行央企担当，为‘健康湖南’‘健康长沙’建设再立新功。”

在王旭东看来，从二级医院到三甲医院的“蜕变”，离不开全院职工的初心坚守与付出，也离不开湘江新区各相关部门的指导支持。近年来，湘江新区卫健局引进“名医大院”落户家门口，并充分发挥城市聚集优势，着眼大型公立医院，通过紧密型医联体、医疗集团、专科联盟等多种形式构建新型医疗联合矩阵，全面推进共建合作。一系列“组合拳”，确保群众能够在家门口获得预防、治疗、康复、护理、健康促进等一体化、连续性的医疗卫生服务。

“着眼未来，医院将持续完善五大中心（创伤中心、卒中中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）建设，并启动咽喉气道异物、腹痛、动物致伤、消化道大出血、心肺脑复苏、创伤美容等六大特色专科救治体系的建设。同时，围绕航天医科集团‘建设成为一流的医疗健康科技产业集团’战略目标，医院将结合自身特点打造‘医疗服务、健康管理、康复养老、互联网+’相互支撑、良性互联的区域一流智慧医疗健康服务平台。”王旭东说，“医院的发展既要紧密契合航天医科集团的发展规划和方向，也要积极融入地方政府的卫生规划体系及高等医学院校体系，为区域医疗与健康更高质量发展贡献更大的‘航医’力量。”