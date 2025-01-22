在北京市建国门街道赵家楼社区，“市集”有着不一样的“打开方式”——

每月8日，“医、食、住、行、娱”等各类服务商前来“摆摊”，理发、缝纫等生活服务，金融理财、法律维权、旅游等专业咨询，保健药品、地方美食等商品销售，应有尽有；社区“活力老人”争当志愿者，修自行车、测血压血糖等，各展所长……聚焦老年人需求，把商品、服务送到家门口，“助老市集”为社区老人们的生活带来不少便利。

社区搭台、企业唱戏、老人参与、各方受益……小小“助老市集”，照见构建老年友好型社区的努力，也蕴藏着做好养老服务工作的启示。

让老年生活更幸福，社区大有可为。当前，我国已步入中度老龄化社会，老龄化规模大、程度深、速度快。据国家卫生健康委统计，超九成老年人倾向选择居家养老。作为家庭之外的基本社会单元，以及多数老人的日常居住、活动场所，社区是养老的重要一环，与老年人的晚年生活质量紧密相关。扩大社区养老服务有效供给，可以为居家养老提供有力支持。

社区都能做些什么？网格化管理机制下，社区工作者在日常管理与服务中“勤走动”“擦亮眼”，可以更好了解老年人的急难愁盼。同时，社区可以充分发挥连接资源、整合资源的作用，在“广结善缘”中实现“握指成拳”。比如，赵家楼社区广泛动员银行、高校、物业公司等40多家单位参与助老志愿服务，有的单位给失能老人家中加装了扶手，有的单位直接“认领”困难老人。

事实证明，只要社区“搭好台”，“唱戏者”往往一呼百应。社区牵头组织，各方力量优势互补，在社区“助老市集”、爱心餐、高龄失能老人的医养陪伴等公益活动中各显其能，既弥补了一些社区人力物力的不足，也更好满足了老年群体的多元需求。

“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”老年人不只是被关怀、照料的对象，更是经济社会发展的积极参与者。在基础需求得到满足的同时，通过志愿服务、技能传授、文体活动等方式融入社会，是老年生活幸福感、价值感的重要源泉。

赵家楼社区成立“银龄管家助老志愿队”，让余热更“火热”；新疆吉木萨尔县建起“农村互助幸福院”，让有自理能力的独居老人互助养老；湖南湘潭岳塘区依托社区“银发人才工作室”等平台，以银发力量赋能基层治理……观察各地实践可知，创新老年群体的社会参与机制，激发银龄互助热情，正在让更多老年人老有所乐、老有所为，同时为社会发展带来诸多助益。数据也可佐证，截至2024年7月，全国参与“银龄行动”老年志愿者总人次已超700万，受益群众4亿多人次。

从身边老年人的幸福生活中，我们能看到银发经济的金色机遇，但想要“掘金”还需要下功夫。今天，越来越多懂科技、爱时尚、有活力、重品质的老年人，正在推动养老需求不断更新迭代，从生存型向享受型转变。在网购平台上，直播设备、摄影器材、智能产品、宠物食品等已经成为老年人的“新宠”。更加贴近老年人的生活，深入了解老年人需求，更好把握银龄消费的新特点新趋势，才能更好推动银发经济提质扩容。

从热闹的“助老市集”，到温馨的“老年食堂”，再到花样“上新”的“银龄课堂”，孝老助老的空间广阔。多想实策、多出实招，就一定能更好满足老年人的美好生活需要，让老年人有更多获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2025年01月22日 05 版）