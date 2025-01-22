雪季的城市不妨多点色彩

在新疆乌鲁木齐市的街角，冰封玫瑰组成了打卡背景墙。银装素裹的季节，几抹色彩映入眼帘，让市民和游客眼前一亮。如果说这处“着色”还属平常，那么跨年夜当晚，广场上欢聚的人群，配合高楼霓虹灯光的映照，更是给人以视觉和心灵上的震撼。

无论是细小之处的装饰，还是令人心潮澎湃的场景，都传递出一个信号，雪季的城市应当多点色彩。

受地理位置和气候条件的影响，新疆与冰雪为伴的时间长达半年，这对于发展冰雪产业而言是得天独厚的优势。但是，对于城市居民而言，却意味着相对单调的生活环境、严寒造成的出行意愿降低。在这样“漫长的季节”里，多几簇灿烂的“小火花”，有助于点燃居民出行和消费的热情。

渴望城市冬季更多彩的，还有往来的游客。乌鲁木齐市是丝绸之路经济带核心区“一港五中心”的主要承载地，也是许多游客赴新疆旅游的首站。通过城市领略新疆千姿百态的独特魅力，是国内外游客的共同期望。这种城市的多彩，可以来自文旅活动，也可以来自设施场景，可以是夜景的非同凡响，也可以是“City walk”的惊艳路线。总之，就是要打破审美疲劳，让人眼前和心头都一亮。

冰雪顶流“尔滨”的探索值得借鉴。自上一个冰雪季接住了大流量的“泼天富贵”之后，哈尔滨这个冬天再接再厉，冰雪大世界主题乐园围绕“冰雪同梦 亚洲同心”主题扩建，让冰雪造型的艺术性和趣味性再上台阶；流光溢彩的中央大街把建筑与灯光相结合，让满城烟火、童话梦境定格在游客的眼眸里；“冰马俑”“冰悟空”与往来游人交织成趣，无论是白天还是黑夜都是打卡胜地。频频出彩的哈尔滨，让游客即使冒着严寒也愿意前往，各种“整活儿”让游客都直呼“想不到”。

面对广阔的消费需求，以多姿多彩的人文风情为底色，以开放自信姿态去融合创新，雪季的城市生活将会更有滋味。

（摘编自《新疆日报》，原题为《请城市多给我们点“颜色”瞧瞧》）

《 人民日报 》（ 2025年01月22日 05 版）