中国—东盟医药区域集采平台启动仪式举行

本报南宁电（记者庞革平）日前，中国—东盟医药区域集采平台启动仪式在广西防城港国际医学开放试验区举行。该平台是首个跨国医药区域集采平台，旨在通过创新探索以中国特色医疗保障制度为借鉴的区域医疗、医保、医药健康合作模式及产业发展路径，深化拓展中国医药与东盟等“一带一路”共建国家的交流合作，推动防城港国际医学开放试验区高水平开放高质量发展，服务中国医药“走出去”。

广西壮族自治区党委书记陈刚表示，建好用好中国—东盟医药区域集采平台，对推动防城港国际医学开放试验区高质量发展，助力中国医药走进东盟、走向世界具有重要意义。要充分发挥防城港国际医学开放试验区优势，深化与东盟为重点的“一带一路”共建国家医药区域集采合作，推动医药企业“引进来”“走出去”，着力培育具有较强市场竞争力和国际影响力的跨国医学合作品牌，推动实施更多“小而美”医药民生项目，更好服务构建更为紧密的中国—东盟命运共同体和高质量共建“一带一路”。

国家医保局副局长施子海表示，建设中国—东盟医药区域集采平台，是我国与东盟国家在医药集采领域的合作成果，也是双方深化全方位合作、构建更加紧密的中国—东盟命运共同体的重要体现。这一平台的正式启动，标志着中国与东盟国家在医药集采领域的交流合作迈出了实质性的一步，将为双方在医药集采领域提供更加广阔的合作空间，为增进双方人民健康福祉作出积极贡献。