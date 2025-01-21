为脑机接口技术建章立制（新视野）

日前，中共中央、国务院发布了《关于深化养老服务改革发展的意见》，指出要“加快养老科技和信息化发展应用”“重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用”。

脑机接口（BCI）被称作人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，通过解码大脑活动并将解码信息转化为计算机指令，实现人与机高效交互。今天，BCI技术已经走过了概念验证阶段，在康复和养老领域大展身手。

BCI技术在康养领域中的应用，将改变传统的康复治疗模式和服务提供方式。卒中患者多数存在肢体运动功能、认知功能、言语功能障碍等问题，生活不能自理，而传统的康复手段难以有效解决这些问题，从而给患者家庭和社会带来沉重负担。BCI技术通过功能替代和康复训练，帮助患者实现运动、认知等生理功能的康复。利用BCI，患者可以用大脑指令来操控电视、空调等智能家居，增强了独立生活的可能性，提升了生活质量；家属可以实时监测患者的健康状态，减少了不必要的住院次数；医生可以为每位患者量身定制个性化的康复训练计划，使康复过程更加精准有效，提升康复效果。

BCI技术还能赋能康养产业发展。中国正步入老龄化社会，老年人口数量庞大，再加上神经系统疾病患者、身体残疾患者，对BCI技术应用有着巨大市场需求。BCI技术的商业化应用，将推动从上游的研发设计到下游的产品制造、服务提供在内的整个产业链的发展，带动相关产业规模迅速扩张。据预测，全球脑机接口医疗应用的潜在市场规模预计在2040年能够达到1450亿美元。

尽管以BCI技术为代表的智能技术对康养产业带来前所未有的便利和潜力，但其开发和利用也可能引发一定的法律和道德风险。一是个人隐私信息的泄露。BCI设备能够直接读取用户的脑电波数据，这些数据可能包含个人健康状况、情绪状态甚至最私密的思想内容等敏感信息。如果这些信息被不当使用或泄露，将严重侵犯用户隐私。二是知识产权争议。利用BCI系统将个人脑电波转换成视觉或听觉形式的作品（如艺术作品、音乐）时，作品的著作权究竟属于自己还是开发设备的技术公司？权利的归属认定将变得困难。三是法律责任的界定。因利用BCI导致发生医疗事故时，究竟应由使用者、BCI制造商还是医院谁来承担责任成为值得讨论的问题。此外，BCI技术的利用还可能引发伦理边界的重新定义。比如利用BCI技术可以影响他人的决策过程，这对个人自由意志和自主性构成潜在威胁。

需要指出的是，一项新技术从研发到进入市场，再到融入社会生产、生活，产生风险是难以避免的，不能因为风险而放弃新技术的研发和应用。在收益与风险并存的情况下，要努力争取把风险最小化和效益最大化。

第一，要做到保障和规制并重。保障就是保护、促进，国家通过法律和政策来确保BCI技术创新发展，更好地赋能康养产业。规制就是规范、治理，主要是通过法律手段解决从BCI技术研发到进入市场，再到融入社会的全过程可能造成的风险，确保BCI技术安全可控。在出台规制性的法律时，要遵循必要性原则和利益衡量原则，审慎地评估规制措施，防止规制过当对BCI技术发展造成伤害。

第二，强化权力治理与技术治理协同。权力治理要求在BCI风险的治理中，政府要发挥主要作用。政策层面，要制定长期发展战略，明确BCI技术的发展方向和目标；设立专项基金，加大对关键核心技术的财政支持力度；调动高校、科研院所及企业加大投入BCI基础研究和技术开发的积极性，推动产学研合作，加速成果转化。法律层面，根据BCI技术的特点和发展趋势，适时修改完善现行的数据安全法、个人信息保护法以及著作权法等相关法律规定，明确各方权利义务关系，为预防和化解新型法律纠纷提供法律依据。

同时，政府要加强与相关企业的合作，依靠其采用技术手段治理BCI风险。比如要求企业在设计BCI应用时，应明确界定所需的具体脑电波特征，避免过度获取用户的大脑活动数据；对于确需获取的个人数据，可以通过匿名化或去标识化的方式处理，使得即便数据泄露也无法轻易关联到具体的个体身份；利用密码学中的安全多方计算协议，允许多个参与者共同执行计算任务而不暴露各自持有的私密输入值；使用同态加密算法，在无需解密的情况下，对加密数据进行运算，从而大大降低数据泄露的风险，确保科技发展始终服务于人类社会的进步。

（作者为河北省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、河北省委党校副教授）