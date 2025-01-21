云南好山水 化育好药材（道地药材巡礼·云南篇）

日前，云南中药材产业创新研究院在昆明揭牌成立。该研究院聚焦“十大云药”（三七、滇重楼、灯盏花、铁皮石斛、砂仁、天麻、云茯苓、云当归、云木香、滇龙胆）、“十大健康资源”品牌代表品种（滇黄精、红花、白及、紫皮石斛、余甘子、薏苡仁、柯子、草果、姜、八角），联合相关部门和机构开展中药材科技创新与成果转化。

这是自2024年6月18日，云南省中药材产业发展工作现场推进会在文山壮族苗族自治州召开以来，该省推进中药材，特别是道地药材高质量发展的最新举措。

云南地形复杂独特，气候多样，不仅有丰富多样的高品质道地药材资源，而且民族医药文化深厚，为产业发展注入了独特的魅力和活力，可谓是全国优质药材的“第一车间”。该如何进一步推进道地药材的发展？如何让云药在健康中国的建设事业中发挥更大的作用？本报记者就此采访了云南省中药产业协会会长苏豹、云南省中药材工作专班副组长李延震。

无云药 难成方

记者：云南中药材有什么总体特点？在全国药材库中居于什么样的地位？

李延震：云药总体呈现以下3方面的特点。第一是资源多，全国中药资源18817种，云南中药资源8875种，占比近50%。其中，药用植物资源居全国第一。

第二是规模大，云南省中药材基地规模化水平全国领先。全国中药材种植面积7000多万亩，云南种植面积1000万余亩，占比近1/7。三七、天麻、重楼、木香、砂仁等18种中药材种植面积突破10万亩。

第三是品种优，2024年云南省公布了《云南省道地药材名录（2024版）》，涵盖156个道地药材品种，其中三七、灯盏花、草果等产量均占全国总量的90%以上，滇重楼、云木香、云茯苓、砂仁、石斛等则占全国市场供给量的半壁江山。

作为我国重要的中药材生产加工基地和道地产区，云南许多药材如三七、天麻、云茯苓等在全国乃至全球都享有盛誉。“无云药，难成方”，说的就是云药在中药中的重要性，一是为中医药产业提供了品种齐全的高质量原材料，二是在保障人民健康方面发挥了重要作用。

记者：云南哪些区域最适合种植哪些药材？能否从地理、气候、土壤等方面分析一下，云南为何能成为众多道地药材的理想生长地？

苏豹：云南的地理环境多样，不同地区适合种植不同的药材。比如，滇东南、滇中地区适合种植三七，滇东北地区适合种植天麻，滇西北适合种植当归、秦艽等。

从地理方面看，云南地处低纬高原，地理位置特殊，地形地貌复杂，海拔落差达6663.6米。

从气候方面看，“一山分四季，十里不同天”是云南气候情况的鲜明写照。全省有寒、温、热（包括亚热带）三带气候类型，囊括了从海南岛到黑龙江的各种气候，在全国是绝无仅有，垂直立体气候造就了云南丰富的物种资源。

从土壤方面看，云南省拥有多种多样的土壤类型，土壤垂直分布特点明显。经初步划分，全省有16个土壤类型，占全国类型总数的1/4，满足了众多道地药材的生境要求。

保药性 防退化

记者：云南省道地药材中，哪些品种因其独特的药效而受到市场青睐？

苏豹：“十大云药”为主的道地药材，因其独特的药效受到市场青睐。以三七为例，其主要活性成分是三七皂苷等，对心脑血管疾病有显著疗效。天麻中的天麻苷、天麻多糖则对头痛、眩晕等症状有很好的治疗效果。重楼被称中药中的“天然抗生素”，具有清热解毒、消肿止痛的功效。这些道地药材以其卓越的品质和疗效，在国际国内市场上占据着重要地位。

记者：如何确保中药材的道地性？如何平衡传统种植方法与现代农业科技的结合，保障与提升药材品质？

李延震：目前云南中药材主要种植模式有大田种植、林下种植、仿野生种植等。为确保中药材的道地性，一方面，充分指导和引导种植养殖区域规划，根据不同药材的生长需求，选择适宜的地理环境进行种植。另一方面，加强种子种苗的管理，开展良种的育繁推工作，确保品种纯正。

为保证药性不退化，我们注重品种稳定性，推广生态种植，减少化肥农药的使用，同时加强科研投入，研究中药材的生长规律和药效成分。在平衡传统种植方法与现代农业科技方面，我们既保留传统的种植经验，如轮作、间作等，又引入现代科技手段，推广设施农业，如精准灌溉、水肥一体化、病虫害绿色防控等，利用中药材生产规律，提高有效成分的积累，提升药材品质。

出政策 建机制

记者：政府为促进中药材产业发展提供了哪些具体政策措施？协会在推动政策落实、行业自律等方面发挥了哪些作用？

李延震：云南省委省政府历来高度重视中药材产业的发展，把中药材作为云南高原特色农业的重要产业，提出把中药材打造成世界一流现代化产业的决策部署，先后出台一系列政策措施，加大对中药材种植养殖的扶持力度，促进中药材产业高质量发展。

比如，云南省成立了以4位省级领导为总召集人和副总召集人的中药材产业高质量发展联席会议，即将出台云南省财政支持中药材产业若干政策措施、中药材产业高质量发展三年行动工作方案、种养殖区域规划等政策保障，同时还谋划了100亿元的中药材产业发展基金，大力推进中药材GAP（良好农业规范）工作等。

苏豹：协会在推动政策落实方面，主要做了以下4个方面的工作，成为企业与政府沟通的桥梁与纽带。一是建言献策，为政府部门提供政策制定依据和建议，参与产业发展报告和规划撰写。二是协会成为云南省农业现代化中药材重点产业专家组的日常工作单位和联系单位，为产业高质量发展提供专业支撑和智囊支撑。三是参与GAP专项推进及农业厅等4部门指导下的省GAP专班工作，承接日常工作，同时为GAP申报单位提供申报指导、建设咨询等服务。四是组织相关培训和指导，组织中药材产业专题培训，协助企业等从业者争取政策支持。

在行业自律方面，协会搭建了云药质量追溯平台，建立追溯与诚信评价机制，为企业提供“自证清白”的途径，确保产品优质和可追溯，加强对会员单位的引导，倡导企业诚信经营，打击假冒伪劣产品，营造良好的行业环境，推动产业协同发展。

广应用 深开发

记者：云药在中医药、保健品、化妆品等领域的应用情况如何？新兴应用领域的开发情况如何？

李延震：云南省中药材在中医药领域有着广泛的应用，如全国以三七为原料的中成药就有540余个，制药企业有1200多家，云南大规模使用三七的有云南白药集团、昆药集团等行业龙头企业。

在保健品领域，白药集团出品的以三七等为原料的气血康成为单品年销售收入过亿元的明星单品。云南也有很多保健食品原料使用如天麻、当归、白及、红花等道地药材。好医生集团等企业在云南落地建厂，深度开发保健食品产品。

在化妆品领域，如青刺果、马齿苋、石斛、芦荟等中药提取物被应用于功能性护肤品中。云南本土企业贝泰妮深度研发利用青刺果提取物，打造薇诺娜成为中国功效性护肤领域的领军品牌，2023年销售额超过50亿元。

目前，我们在积极探索中药材大健康应用领域，比如药食同源、功能性食品、中兽药、特医食品等方面。

苏豹：在未来，我们应该大力发展健康食品产业，将药食同源的药材转化为高档健康食品。科研机构和企业应该从这个方面寻找方向，不要总是纠结于如何把药材做成药。国家要求卫生健康系统从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，这就不能仅依靠药物。我们已经与云南省餐饮与美食行业协会举达成共识，在未来3年内围绕天麻、黄精等品种开发云南特色药膳。