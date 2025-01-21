不能再让“天赋基因检测”继续坑家长了

在口腔黏膜取些唾液，送至机构检测，便能测出孩子有哪些天赋，从而为“定向”培养孩子提供精准的“科学依据”。近些年，不少家长被类似这样的天赋基因检测宣传迷惑，他们花费数百元甚至数千元给孩子做检测，以期通过“剧透”天赋的方式，走出一条培养的捷径。据央视报道，记者联系了某检测机构，销售人员表示他们有一份长达31页的报告模板，付费之后可以提供，并宣称他们的这项基因检测方法，可以预知孩子的优势，而且准确率能达到99.7%。但专家强调，正规医疗机构根本就不提供“天赋基因检测”。目前科学界对绝大多数基因的功能并不能完全搞清楚。

通过检测口腔黏膜就能得出小孩的智商、情商、舞蹈、音乐、运动、个性等所谓的天赋智商，这样的黑科技显然会受到众多家长的青睐。正如一些人所言的那样，提前知道孩子的天赋智商，可以有针对性地找到培养捷径，让其少走弯路。然而，这样的检测很有可能是噱头和炒作。

收费不菲的天赋基因检测包含几十项内容，乍一看，妥妥的属于技术先进的黑科技。但正如专家所言，基因预测天赋也是先完成了基因检测，再去进行统计学的分析，然后去预测哪些基因和这个人的某些天赋具有一定的相关性。天赋的确存在，但具体哪些基因带来哪些天赋，在目前的技术条件下并不明确，更不足以作为依据预测一个孩子的命运。任何一项基因检测的科学性都是建立在大规模流行病调查及循证研究数据上的。即使有一天能将与所谓“天赋”相关的基因都检测出来，也未必能够预测一个人未来的能力。天赋基因检测混淆了统计学上的“关联关系”与“因果关系”。

人的天赋具体由哪些基因决定、如何决定，以目前的科技水平还没办法给出准确答案。当前的一些基因检测项目，如检测孩子的求知欲、记忆力、抗压能力、吸取教训能力等，都是出于猜想和武断，这种做法本身就与科学精神背道而驰。这样的检测实际上相当于算命，只能起到心理安慰和测着玩的作用。基因点位与成功人士一致，未必就一定能成为成功人士，就像生辰八字、生肖、星座与成功人士完全一样，未必就会成为成功人士。

此外，目前对于基因的研究和应用主要在疾病的筛查和治疗方面，而某个基因改变后是否能增强某种天赋或能力，并没有明确的科学依据。即便这样的检测具有权威性和准确度，作为特种行业，检测机构和检测人员也应具备相应的资格与资质，而非像江湖游医那样随意检测，胡吹乱侃。譬如，已经非常成熟的DNA检测技术，检测机构和人员均需取得相应资质，即便掌握了该技术和检测条件，未取得资质的，也不得开展相关活动。但据报道，我们国家现在没有一个医院做基因检测去预测天赋，大部分都是商业机构在从事相关的检测。

家长望子成龙，精准施教的迫切心情可以理解，技术创新也应鼓励。但显然不能打着创新的旗号巧立名目，变着花样用普通人难以理解的“名词”收割对子女抱以殷切希望的家长。这种“伪科学”既是对真正技术创新的诋毁，也有违诚实信用原则，更可能涉嫌虚假宣传和消费欺诈。家长理当摆正心态，少些急功近利和对天赋基因检测的盲目信任。监管部门更应积极作为，严肃处理这种打着高科技旗号虚假宣传、欺骗消费者、扰乱市场秩序的行为，维护健康有序的市场环境，保护家长不再被伪科学所收割，同时让涉世未深的小孩不成为被摆布的工具。