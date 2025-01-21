新一批消费券来袭 2025年消费市场再添新动力

1月3日，湖北省宜昌市，“荆楚购 宜起购”夷陵区2025“金蛇献瑞·共庆新春”跨年迎新消费季活动在长江市场热闹开场，百余商家携特色美食、品牌年货、非遗展示、游戏娱乐等千余款商品在现场展销，打造集市集、美食、娱乐于一体的消费新场景、新模式，通过派发消费券、抽奖等形式，激发市场活力，促进人气聚起来、商气汇起来、消费旺起来，让市民在家门口享受充满暖意与幸福的年货盛宴。视觉中国供图

研究发现，消费券能显著增加交易活跃程度，且对低收入人群增加消费，可以有明显的提振作用。但要让消费券发挥理想的效果，不仅要精准把握发放的时间节点，还要确保民众有稳定的收入，从多方面保障消费市场的健康、有序发展。

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作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，消费对于激发市场活力、促进产业升级具有重要意义。国务院办公厅近日印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，提出鼓励推出文化和旅游消费券、消费满减等优惠措施及区域一体化消费惠民措施。

为抓住春节这一传统的消费旺季，各地正紧锣密鼓地推出一系列促消费“组合拳”。消费券作为一项具有关键撬动作用的政策工具，频繁亮相于冰雪运动、电影娱乐、餐饮美食等消费领域，愈加丰富的消费场景备受大众青睐。

以2025年“惠购湖北”零售餐饮消费券为例，这批消费券总金额1亿元，在全省范围内分多批次发放。记者从支付宝平台获悉，2024年12月28日首批消费券发放当天，全湖北有上千万人在该平台上参与抢券。

业内专家分析，这一系列适时推出的消费券举措，不仅有望激发新一轮消费热潮，更为2025年经济增长铺设了动力轨道，可能带来全新的活力与机遇。

为“冰雪热”再添一把火

随着冰雪经济的持续升温，近日新发放的消费券中，冰雪领域成为重点扶持方向之一。比如，内蒙古自治区体育局计划在3月31日前投放320万元冰雪体育消费券，推动冰雪体育惠民政策先行，吉林省则将冰雪消费券总规模增加至1亿元，首批3000万元消费券已经投放。

中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告（2025）》指出，我国冰雪旅游市场展现出前所未有的活力，在政策红利、需求释放和供给创新等因素激励下，预计2024-2025冰雪季冰雪休闲旅游人数有望达到5.2亿人次，冰雪休闲旅游收入有望超过6300亿元。

冬季向来是冰雪运动的黄金时节。河北省也开展了2024-2025欢乐冰雪旅游季系列活动，其中，张家口市围绕元旦、春节等传统文化节日，自2024年12月9日起，采取“满额立减”的形式，向游客发放1.3万余张旅游消费券，引爆了张家口冬季旅游。

数据显示，崇礼区今年各滑雪场开板日客流量均超过上一雪季。位于该区的太舞滑雪场也是消费券活动参与企业之一，相关负责人表示，新雪季以来，太舞滑雪小镇游客日均接待量达到5000人次，周末及节假日达到2万人次。

北京也不甘落后，据北京市体育局一级巡视员卢宏泽介绍，为激发冰雪运动产业市场活力，本届冰雪季期间，北京市体育局通过“北京健身汇”微信小程序发放了3万张冰雪消费券。每名认证用户每月限领4张滑冰券和4张滑雪券，每张滑冰券可抵扣30元，每张滑雪券可抵扣80元。

“日场自带滑雪板，用消费券之后是270元，加上来回车费和租柜费用，总共在320元-340元左右，如果不用消费券的话，光门票就要350元。”林女士是一名资深的滑雪爱好者，她认为消费券核销流程较方便，接下来打算尝试滑冰项目，还会继续参与后续几轮冰雪消费券的领取。

“就是在小程序上答题获得积分后再领取，感觉还是挺好抢的，就是输入验证码的时候容易卡。”林女士坦言，以前一个冬天滑四五次雪，在抢到北京南山滑雪场的消费券后，现在每周都会去滑雪场，“因为有15天的使用期限，所以要抓紧用。”

与林女士感受类似，刚学一年滑雪的张先生也认为消费券非常划算，“在各平台渠道，滑雪票本就没什么优惠，一张消费券能抵80元确实省了不少钱。”不过他也提出，滑雪前需要综合评估温度、天气等情况，因此希望能再延长一下冰雪类消费券的有效期。

更加贴合消费者需求

新一轮消费券覆盖面广泛，触角延伸至餐饮、住宿、电影等诸多消费领域，并将线上线下结合，采取滚动分次投放策略，持续为消费升温助力，不仅操作便捷，极大地丰富了使用场景，也更加贴合消费者需求，深受大众欢迎。

“抱歉下周末也预约满了”“可以接受拼桌吗”……在上海一家日本料理店的前台，咨询电话络绎不绝，登记表上预约信息密密麻麻。自上海市“乐享浦东”餐饮消费券发放以来，该门店客流量增长了30%以上，高峰时需要三四名员工接线以应对大量的用餐需求。

以最热销的936元双人自助套餐为例，如果使用“满900元减400元”餐饮消费券，相当于打了六折。“按桌来算，餐饮消费券的使用率达到70%。”万岛日本料理运营总监张芳表示，平时周一到周四，店里上座率大约70%，现在上座率达到95%以上，周末等位人数也远超以往，“建议预约好再团购，不浪费消费券。”

“这次消费券力度确实大”“太划算了，明天继续冲”“消费券加持，本来看起来有点贵舍不得去的餐厅一下显得划算起来了”……记者梳理美团等平台后发现，消费者领取餐饮类消费券的热情很高，相关餐饮商家页面上有不少好评。不少店家充分把握消费券的引流作用，创新业态模式、商品等，吸引消费者到店消费，创造更多优质体验。

“目前，我们正积极对接参与湖北省、天津市、深圳市等地新春消费季的零售餐饮类消费券发放活动。”饮品品牌“喜茶”工作人员表示，2024年喜茶积极参与了中华美食荟“寻味广西”等多项政府消费券发放活动，涵盖多个地区、不同类型的消费场景。“这些活动不仅丰富了消费者的消费选择，为他们提供更多的优惠和便利，也为我们带来了更多的客流量和销售额，增强了品牌竞争力。”

“很多消费者向我们反馈，他们在使用消费券的过程中，还是觉得很方便的，而且票价确实已经很低很合理，让他们有动力增加走进影院的频次。”位于江苏省南京市的中影东方影城（新尧金地店）相关负责人提到，2024年该店参与了“爱看电影 乐享生活”江苏省3000万元电影消费券发放活动。

“除了政府和淘票票平台的补贴，我们又给了消费者额外的票价优惠，所以活动期间，来我们影院参与消费券活动的消费者是以很低的票价购买了电影票，最大程度调动了他们使用消费券的积极性。”该负责人表示，影院在消费券活动期间还增设了放映场次，以满足消费者的观影需求。

多方共建消费生态，才能实现互利共赢

中国支付清算协会发展研究部主任陆强华认为，发放消费券是一个多方共赢的举措。支付平台科技能力较强，有着海量的C端用户（即消费者），消费券使用可以与支付无缝对接，因此支付平台在发放消费券方面具有优势，发挥了非常积极的作用。

微信支付相关负责人介绍，基于其在餐饮、零售、娱乐、出行等行业的海量商家资源，商家门店开通收款功能即可便捷参与活动，并快速打通核销技术通道，确保消费者在商家处能够顺利使用消费券，也降低商家的操作成本。2020年以来，微信支付助力各地开展260多场促消费活动，发放资金近300亿元，直接拉动消费经济超1600亿元。

2024年，微信支付联动政府，组织了系统内商户在活动期间配资发券，调动了商户参与活动的积极性，形成了更为广泛、更大的商户折扣消费券规模。为确保消费券活动的公平性，每次活动中，微信支付平台均会培训商家、明确用券规则，目前已建立风险账户识别，实时监测异常核销、与黑灰产用户交易等全方位的安全管控机制，对于违规使用消费券的商家，一旦发现将第一时间处置。

支付宝平台高度重视消费券活动的有序落实，不仅组建了一支消费券发放保障人员专班，还运用最新的人工智能（AI）防黄牛、防刷单等风控技术体系，保障政府财政资金安全和消费者的合法权益，同时开放平台资源，包括软件首页及搜索流量等，让消费券更精准、高效地触达有需求的消费者。

除了为政府消费券做好发放外，支付宝还主动发放消费券助力消费。比如，2024年11月，支付宝联合各地政府和商家启动“碰一下消费节”，在全国百城持续开展线上线下促消费活动，并在上海、广州、重庆等17个城市发放“碰一下消费券”，进一步助力消费潜力释放，为消费市场带来新增量。

作为电影类电子消费券主要发放平台之一，2024年淘票票平台在全国各地电影消费券的发放张数超过3000万张，累计核销补贴金额超过1亿元。平台相关负责人表示，在大部分活动中，消费券名额在活动开始后的30分钟内就被抢完，30%的新用户和40%的25岁以下年轻用户通过淘票票电影消费券活动走进影院。“目前，我们已与支付宝、饿了么达成战略合作意向，将在2025年全面开展‘电影+餐饮’的深度联动，通过美食与电影场景的互动碰撞出新的火花，吸引更多消费者走进电影院。”

持续发力，创新消费券发放策略

在接受中青报·中青网记者采访时，北京大学国家发展研究院教授、北大数字金融研究中心副主任沈艳指出，有评估研究发现，中国消费券发放的效果能够高于国外，北京大学很多研究团队也得到类似结论。在第三产业占比较高的地方，消费券能显著增加交易活跃程度，且使低收入人群增加消费，可以有明显的提振作用。

不过，她也指出，虽然能在一定程度上刺激消费，但当消费者认为消费券会长期持续发放时，可能会助长其形成低价预期。比如，一瓶原本市价2元的水，在使用消费券后价格变为1元，消费者可能会长期期待以更低的价格购买这瓶水。因此，想让消费券发挥理想的效果，不仅要精准把握发放的时间节点，还要确保民众有稳定的收入，从多方面保障消费市场的健康、有序发展。

最近，90后消费者刘先生在消费券使用过程中遇到了些“小麻烦”。他曾在平台上抢到了餐饮类消费券，也用券消费过，他希望餐饮商家能放宽消费券的使用范围，不要只跟套餐绑定。比如某店有个234元的套餐，用消费券抵扣后能省60元，但是套餐里许多都是自己不爱吃的菜品，还不如单点。

“在消费券发放与使用过程中，要注意加强消费者权益保护。”沈艳强调，有商家擅自修改消费规则，设置隐蔽的消费门槛，让消费者看似能用消费券享受优惠，实则面临重重限制；更有甚者，还存在变相加价、以次充好的行径。这就导致消费者使用消费券购买的商品质量堪忧，甚至可能买到变质、过期物品，且维权时困难重重，难以获得正规、有效的消费者权益保护。

围绕优化消费券发放策略，今年上海两会期间，工商联界别全国政协委员郁瑞芬在提案中提出精准定位消费人群、拓展消费券适用场景等建议。她建议创新消费券形式，增强吸引力与灵活性，一方面推出“折扣券”，如直接享受八折优惠，让消费者直观感受到实惠；另一方面设置“叠加券”，允许消费者在商家自身促销活动基础上叠加使用消费券，实现折上折，进一步放大优惠力度。

比如，在以往单人单券的基础上，淘票票平台在上海推出了双人同行消费券，并尝试了买一赠一、多张优惠券组合的券包等形式多样的特色消费券。据统计，2024年第四季度，上海在全国票房中的占比相较于2023年同期提升了20%，消费券活动无疑对刺激票房增长产生了积极的助推作用。

对此，支付宝相关负责人分析过往数据后透露，从实际效果来看，零售、餐饮等日常消费品类中，低门槛小额消费券更受市民欢迎。沈艳建议适当发放一些现金券，无特定场景限制，等同于现金，消费意愿自然高涨。“鉴于现金发放监管难度大，不妨将其与正大力推广的数字人民币相结合，指定数字人民币为唯一发放渠道，不仅助力数字人民币的普及，还能起到管控作用。”

沈艳还提出，消费券的发放策略应兼顾精准性与人文关怀，加大对数字消费、绿色消费等新型消费的倾斜力度。就商家维度而言，不妨将目光投向正处于关键爬坡期的新兴行业，尤其是中小微企业，而在受众层面，要确保消费券能覆盖到低收入群体和对数字技术相对落后的老年人群体等，如探索设计一定比例的纸质消费券，加强社区层面对电子消费券领取使用的培训指导等。