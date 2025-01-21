促进服务消费量质齐升

一段时间以来，我国大力实施扩大内需战略，高度重视扩大服务消费，出台了一系列政策措施，有力促进了服务消费量与质的提升。当前，我国消费结构升级态势日益明显，服务消费增速超过产品消费增速，服务消费规模持续扩大，服务消费结构不断优化。

近年来，在餐饮、住宿、家政、养老、托育等基础性服务消费不断壮大的同时，文化娱乐、旅游、体育、教育培训、居住、健康医疗等改善型服务也蓬勃发展，成为服务消费增长新动力。各地高度重视挖掘服务消费潜力，特色街区、夜经济、露台经济、赏花经济、超市食堂等服务消费新场景、新业态大量涌现，大大丰富了服务消费供给模式。我国城乡服务消费网络持续健全，便利化程度不断提升，数字技术在服务消费领域广泛应用，从业人员素质迅速提升，服务理念更加人性化、现代化，服务行业高质量发展态势进一步凸显，人民群众容易消费到高品质服务。此外，服务消费环境也有效改善，随着服务消费市场监管的强化和服务消费标准的日益完善，服务消费市场的规范性在增强，人民群众在服务消费过程中的正当权益获得越来越有力的保障。

不过，扩大服务消费仍面临一些困难和挑战，服务消费增长动力有待进一步释放，例如，目前服务供给无论是从品质上还是结构上都需要完善，服务领域市场规范性也亟待提升，与服务相关的市场监管仍不够健全等。我国具备人口和市场规模大的优势，经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，服务消费增长潜力巨大，在坚持系统思维的基础上，应充分发挥好有效市场和有为政府协同作用，持续夯实服务消费能力，优化服务供给结构，强化服务市场监管，有效扩大服务消费。

抓好居民增收和高质量就业，增强服务消费增长的原动力。提高劳动报酬在国民收入中的占比，着力做好稳就业工作，特别是解决好高校毕业生、农民工、退役军人的就业问题，解决好因地制宜发展新质生产力与稳就业协同的问题。加快健全社会保障体系，解决服务消费增长的后顾之忧。加快完善医疗、养老、失业保险机制，减小未来不确定性对居民消费的干扰，使居民在收入增加的同时敢于消费，增强居民服务消费倾向。

抓好服务供给侧结构性改革，努力提高服务供给与服务需求适配度，增强人民群众服务消费意愿。鼓励餐饮、住宿、家政、养老、托育等机构根据人民群众多元化要求，特别是要适应我国人口老龄化大趋势，进一步根据细分市场精准定位，不断提升服务质量，挖掘基础性服务消费潜力。继续鼓励支持在改善型服务消费领域探索新模式、新业态，以高质量服务供给激发改善型服务消费。还要进一步加快数字、人工智能、先进生物医药、绿色低碳技术在服务领域的应用，推动服务供给与消费的现代化。

优化完善服务消费市场监管体系，改善人民群众服务消费体验。建立和完善行政、执法部门与社区、商场、景点、平台企业相结合的工作机制，加强对服务消费领域虚假广告、欺诈行为的打击，切实维护消费者合法权益。完善服务消费标准体系和认证制度建设，培育和扶持服务市场评价机构，加强对服务行业诚信、质量的监督评价，为消费者提供权威有效的服务消费信息。

（作者系中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、研究员）