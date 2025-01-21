银发族成文娱市场新兴消费者

“2025年第一张演唱会门票，居然是帮爸妈抢的！”这几天，某歌手济南站演唱会开放预约抢票通道，消息一出，那些和老歌一同成长的“00后”们，纷纷为自家父母踏上了“抢票征途”，开启了“战斗模式”。

年轻人或许无法完全理解老歌的深情与沧桑，正如他们的父母对电音的动感节奏感到陌生一样。然而，这并不影响他们在精神消费这件事上达成共识。为父母抢一张心仪歌手的演唱会门票，成为年轻人表达孝心的新方式。这种“新型尽孝方式”不仅让家庭氛围更加和谐，还促进了代际间的交流与互动，让孩子们对父母的关爱不再停留在物质层面，而是更多地融入情感的链接与陪伴。

“我从来没有见过爸爸这么疯狂！”一位年轻人在社交媒体上分享道。在演唱会现场，他们与众人一起声嘶力竭地唱着，完全沉浸在音乐的海洋中。这一幕让年轻人惊叹不已，原来父母还有如此热情、如此疯狂的一面，他们真的不输年轻人！

复旦发展研究院联合多家机构发布的《中国青年网民社会心态调查报告》显示，尽管社会环境和年轻人的思想观念在不断变化，但家庭内部的互动模式和情感体验，仍然是青年人评价父母关系的关键因素。亲子之间的相处状态，直接影响着青年人对父母的整体评价。抢票过程中的种种波折和趣事，老爸老妈在看演唱会时的激动与兴奋，都将成为家庭成员间共享的美好记忆。孩子体会到了父母对音乐的热爱，对青春的记忆；而父母则通过孩子的努力，感受到了家庭的温暖和子女的孝顺。这些温馨的场景，不仅拉近了亲子之间的距离，还为代际沟通和理解提供了新的机遇。

随着社会的不断发展，中老年人的消费观念也在逐渐转变。根据市场调研，近年来，“老人”越来越愿意为精神消费买单，追求内心的满足和愉悦。“新银发”的消费结构中，呈现出较强的“悦己”属性。从一场演唱会，到一次跨城的音乐之旅，中老年人的消费选择越来越多样化。这不仅带动了演艺市场的发展，还串通了交通、酒店、餐饮、旅游景区等多个关联行业的生态系统，可谓“一子落而满盘活”。

“不当吃不当穿，花这钱做什么？”当我们还以这样的眼光看待中老年人时，他们却已经举着荧光棒，为自己的爱好“打call”。当然，我们也必须看到，虽然演出市场日益繁荣，针对中老年人的演出活动也在不断增多，但他们在享受服务的过程中仍然面临着诸多不便。比如，票务平台的规则复杂烦琐，买票过程中需要大量阅读和理解信息；到了开票时刻，银发族还得和年轻人甚至“黄牛”比拼手速。有时候，就算发动整个家族群的力量，也可能买不到一张心仪的票。是否可以考虑开发适用于中老年人的网络界面，或者开设更方便他们的“玩法”，以更好地满足各年龄层的文娱消费需求。只有这样，我们才能真正做好银发经济的大文章，也让他们的生活更加丰富多彩。

（作者：张 焱）