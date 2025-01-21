卫生健康系统推出为民服务“八件实事”

“到了儿童季节性疾病高发期，部分医院的就诊等候时间还是比较长；还有一些地方儿童疾病的诊断和治疗能力有待提升。”在1月20日国家卫生健康委举行的新闻发布会上，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉坦言，少数综合医院未能提供儿科服务，儿科服务“短板”仍需补齐。为此，2025年卫生健康系统为民服务的八件实事之一，就是实现2025年底全国二、三级公立综合医院均提供儿科服务。

取消门诊预交金、新增普惠性托位66万个、200项检查项目可互认……2025年卫生健康系统将从八件实事入手，进一步提升健康服务质量水平。国家卫生健康委办公厅副主任刘其龙介绍，国家卫生健康委官网官微不设限征集到群众8000多条建议，通过科学统计分析筛选，深入评估论证提出了八件实事。

“我们要求公立医疗机构全面停止收取门诊预交金，并且要限时清退患者以前缴纳的门诊预交金。”国家卫生健康委财务司司长刘魁介绍，自今年3月起，全国所有的公立医疗机构将取消门诊预交金，医保患者的住院预交金额度则降至同病种个人自付的平均水平，进一步减轻患者的就医压力。

“假设某医院经测算参加城乡居民医保的某病种过去3年平均住院费用是9000块钱的话，医保报销后个人平均自付的费用是3000元，那么这家医院向这类病种城乡居民医保患者收取的住院预交金就不得超过3000元。”刘魁解释，为保障这项制度加快落地，国家卫生健康委将制定和发布技术指引，并会协同医保部门完善医保预付金的管理、提升医保资金清算和结算效率，以保障医疗机构资金运转的基本需求。

针对可互认的检查项目，焦雅辉表示，从保障医疗质量安全角度出发，互认项目选择了具有较高同质化水平、较强稳定性以及统一技术标准的项目。例如，血常规、尿常规、X光检查、CT检查等项目可互认。接诊医师可以根据实际的诊疗需要，对一些项目进行重新检查。今年的目标是在地市范围内，医疗机构之间检查检验结果互认项目达到200项。

无偿献血可享受“血费减免”的政策也受到公众的广泛关注，八件实事中提出要推进“血费减免一次都不跑”，便捷献血者异地办理血费减免。国家卫生健康委医疗应急司副司长、一级巡视员高光明介绍，国家卫生健康委会同中央军委后勤保障部卫生局已经实现了军地献血信息互联互通，在全国所有血站献血信息能够及时、全面进行查询；依托微信“全国电子无偿献血证”小程序，可实现跨省异地血费减免的在线办理。

高光明说，各地还将利用官网、公众号、微博等多种途径，广泛宣传用血费用减免政策和异地办理流程，为献血者提供相关的咨询渠道，及时处理血费减免申请，有效缩短受理和报销的办结时限，给无偿献血者提供高效便捷的服务。

“抓好项目实施、确保群众受益是重点。”刘其龙说，国家卫生健康委将分解任务目标，明确完成时限节点和工作要求，确保可执行、可实现、可考核，并通过统筹各方力量和资源，通力协作，压实地方责任，确保既定任务完成。