加强自身免疫疾病科普 筑牢免疫系统健康防线

随着经济社会的发展，人们获取健康知识的需求日益增加。为帮助大家更好地了解疾病健康知识，人民好医生客户端发起“2024人民好医生自身免疫疾病科普行动”。1月18日，行业专家齐聚北京，对这一行动进行总结，并现场展示科普作品，展现了广大医护人员对健康科普工作的热情与创造力。

“2024人民好医生自身免疫疾病科普行动”总结现场。

“自身免疫疾病具有慢病程、常反复、难治愈的特点，给家庭和社会造成了沉重的经济负担。然而，很多老百姓对自身免疫疾病的诊断、治疗等相关知识并不了解，甚至有些人还经常被伪科学宣传误导，因此，做好健康科普尤为重要。”国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任、中国康复医学会风湿免疫康复专业委员会主任委员、北京协和医院主任医师曾小峰说，做好自身免疫疾病科普工作，可以通过多种形式的健康传播活动，让大家了解到多样化的药品、疾病治疗方式等科普知识，从而加强公众自我保护、早发现早治疗的意识，促进医学和健康专业知识“飞入”寻常百姓家。

科普圆桌环节。

加强科普知识推广是提升公众健康素养的关键举措，也是医务工作者的一项重要工作。在科普圆桌环节，北京大学第三医院风湿免疫科主任医师穆荣、北京协和医院风湿免疫科主任医师王迁、四川大学华西医院风湿免疫科主任医师赵毅围绕“如何做好自身免疫疾病科普”进行交流分享，专家们纷纷表示，科普不仅能够帮助公众树立正确的健康观念，提高自我保健能力，更有助于构建和谐的医患关系。

此外，现场还进行了“2024人民好医生自身免疫疾病科普行动”聘任仪式，鼓励更多专业力量投身到科普工作中，促进百姓健康素养提升，助力健康中国目标的早日实现。

附现场科普节目单：