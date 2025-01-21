直播预告：稳步推进学科发展 凝聚“消化”新力量

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学科发展离不开科研成果。那么，临床医生们做科研有何优势？必要性在哪里？青年医生们如何实现临床科研“两手抓”？2025年1月21日10:00-11:00，四川大学华西医院消化内科学科主任、中华医学会消化病学分会主任委员唐承薇将做客“人民好医生”直播间，和大家分享消化病学学科发展的相关知识，欢迎大家准时收看。

专家介绍

唐承薇，四川大学华西医院消化内科学科主任、教授、主任医师、博士生导师，中华医学会消化病学分会主任委员，亚太消化病学会常务理事，白求恩基金会消化专委会主委，中国医师协会消化医师分会副会长。

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