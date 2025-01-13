维爱公益行动开展三周年 为孩子的健康成长保驾护航

关注农村儿童青少年健康成长，筑牢乡村振兴“营养线”和“健康线”。2021年12月，由中国疾病预防控制中心指导、人民健康联合北京康盟慈善基金会主办、维他奶有限公司支持的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动在京启动。三年多来，公益行动已走进广东、河北、河南、甘肃、山西、湖南、贵州7个省市的11个区县，为49所乡村学校的约7000名孩子送去超过450万包营养豆奶和丰富多彩的健康教育服务。

维爱公益行动走进乡村校园。

从最初的营养加餐和健康课堂，到如今每个孩子都能朗朗上口的“饮食好、运动好、睡眠好”三好儿歌，维爱公益行动在三年的实践中不断升级创新，将体育运动、志愿者服务等多重元素融入其中，进一步筑牢乡村儿童青少年健康防线，为孩子们的健康成长、全面发展保驾护航。

多方合力 护航乡村学生健康成长

作为公益支持代表，维他奶持续三年投入营养物资和健康教育资金，为多个乡村振兴帮扶县的孩子提供营养食品，开展健康教育，引导乡村家庭养成良好的饮食和生活习惯。随着公益脚步的不断前行，维爱公益行动的影响力不断扩散，从2023年开始，体育运动力量也加入行动当中，形成了疾控领域专家讲科普+专业运动员带领孩子们进行体育锻炼的健康服务模式，引导孩子们做到劳逸结合，学习运动两不误。

运动员和学生开展乒乓球互动。

维他奶员工志愿者带领学生用回收饮料纸包盒制作纸飞机模型。

维他奶员工志愿者给孩子们讲授植物营养和环保小知识。

此外，维他奶员工志愿者们带来的“植物营养和环保小课堂”也让孩子们兴趣盎然。小课堂上不仅有生动趣味的动画视频，讲解植物营养的基本知识，还展示了饮料纸包盒的回收再利用过程。同学们通过答题可以获得回收纸包盒再生制成的笔记本等小礼物，也可以在志愿者老师的带领下，用回收的饮料纸包盒制作纸飞机、笔筒等各种手工模型，亲手体验“变废为宝”的全过程。学校的老师们也纷纷表示：“这样的互动给孩子们带来了新鲜的课外知识，让他们动手又动脑，希望多一些这样的课外知识，让他们开阔眼界。”

传递爱心 健康生活方式深入乡村

维爱公益行动启动伊始，维他奶就组建了一支员工志愿者队伍，鼓励员工用实际行动传递爱心，积极助力乡村振兴。2022年暑假期间，员工志愿者收集了河北省滦平县长山峪镇二道营小学师生们的暑期愿望，并帮助孩子们和老师们实现了心愿。伴随着行动推进，员工志愿者们陆续走进多个校园，和孩子们分享健康膳食和环保知识。为了让每一个乡村孩子做到饮食好、运动好、睡眠好，不但拥有健康的身体，还要形成独立健全的人格、自信自强的品质，为美好的将来打下坚实基础，维他奶员工志愿者还组成 “爱心小分队” ，带着营养豆奶、坚果、护眼灯等“健康大礼包”，走访部分学生家庭，引导家长关注孩子们的饮食习惯。

“在我们当地，一些家庭还无法满足孩子们每天的营养需求，而且对营养膳食的知识相对匮乏。孩子们正是长身体的时候，感谢维爱公益行动为他们提供营养支持和科学指导。”收到志愿者送到家门口“三好”少年健康科普手册，家长们连声感谢，不断询问专家对孩子们日常饮食的建议，还表示一定要让孩子吃得营养、吃出健康，加强锻炼，养成健康的生活方式。

维他奶员工志愿者带着营养豆奶、坚果、护眼灯等“健康大礼包”，走访部分学生家庭。

再启新程 维爱公益行动步履不停

三年来，维爱公益行动收到了来自地方政府、学校、家庭以及社会各界的认可，这也极大地鼓舞了维他奶员工志愿者将爱传递的信心和决心。在2024年度维爱公益行动启动仪式上，维他奶国际集团有限公司行政总裁陆博涛说：“作为一家植根在粤港澳大湾区的企业，80多年来，维他奶一直秉承‘改善民众营养’的初心，致力于为大家带来营养、美味和可持续发展的植物基产品并推广健康的生活方式。”

在过去的三年，受益于各界的共同努力，维爱公益行动不断深入乡村，不仅将健康营养的产品送到更多乡村学校，也把合理膳食、积极健康的生活方式推广到更多的家庭。陆博涛表示，新的一年，维他奶也将继续发挥自身所长，更加积极主动融入国家发展大局，为乡村振兴和健康中国贡献更多力量。