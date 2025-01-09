速看！关于甲流的6个快问快答

中国疾控中心监测结果显示，目前急性呼吸道传染病总体呈现持续上升趋势，全国流感病毒阳性率快速上升；当前南、北方流感病毒阳性率，99%以上为甲型H1N1流感亚型。围绕甲流的相关问题，记者邀请到北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾进行解答。

感染甲流后，什么情况下需要服药？

在感染流感病毒之后，重症高风险人群建议尽快启动抗病毒治疗，最好是在48小时以内启动抗病毒治疗。

奥司他韦or玛巴洛沙韦，如何选择？

从抗流感病毒的效果上来说，奥司他韦和玛巴洛沙韦是相似的。

从方便性上来说，玛巴洛沙韦的优势比较明显，全程只需要用1次。而奥司他韦是一天2次，全程要用5天。

自测显示感染甲流，可以直接吃这两种药吗？

玛巴洛沙韦和奥司他韦是处方药，要在医生处方和指导下使用。

如果手头有这些药，也可以在网上和医生沟通，不一定非得到医院去。

儿童服用是否有年龄限制？

在年龄上，奥司他韦的安全性已经得到认可，1岁以上都可以使用。玛巴洛沙韦是5岁以上才可以使用。

现在接种疫苗还来得及吗？

接种疫苗之后，需要2到4周才能起到防护效果。比如现在去接种，在春节前就能达到很好的防护效果。建议还是积极接种疫苗。

已经得过甲流，还有必要打疫苗吗？

如果已经得过一次流感，大概率是甲型H1N1流感。现在再去打疫苗，还有可能对H3N2、乙型流感形成保护，所以打疫苗还是有意义的。