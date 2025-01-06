打开
人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

人民网·人民好医生丨“甲流防治”系列科普

得了甲流后多久能康复？看看是否有你关心的问题

2025年01月06日15:05 来源：人民网

近期，流感高发，据中国疾控中心最新数据，目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。什么是甲流？得了甲流后多久能康复？得过甲流，还会得乙流吗？你关心的问题都在这里。

内容来源于对北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾的采访。

文案/设计：陈子源

 

(责编：杨曦、吕骞)




热门点击排行榜

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开