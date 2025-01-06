得了甲流后多久能康复？看看是否有你关心的问题

近期，流感高发，据中国疾控中心最新数据，目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。什么是甲流？得了甲流后多久能康复？得过甲流，还会得乙流吗？你关心的问题都在这里。

内容来源于对北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾的采访。

文案/设计：陈子源