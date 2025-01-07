冰糖葫芦好吃 也要小心胃结石

冬天的街头，什么美食最诱人？没错，是红彤彤、亮晶晶的冰糖葫芦！一口下去，酸酸甜甜，当属童年最美好的回忆之一。

可是，每逢秋冬，消化内科门诊接诊的胃结石患者就会明显增加。门诊内镜下各种类型的胃石琳琅满目，有些个头特别大，需要用碎石装置碎成小块，有些还特别硬，用尽内 镜下的各种“兵器”都没办法碎掉。

胃里有这么“倔强”的石头，这和冰糖葫芦有什么关系呢？美味的糖葫芦还能尽情享用吗？别着急，今天，北京协和医院消化内科医生就带您详细了解。

山楂吃多了未必促消化

吃冰糖葫芦为什么一不小心容易胃结石？山楂本身富含鞣酸，吃多了容易和胃酸、胃里的蛋白质等“串通一气”，结成一个大石头。

你以为胃酸厉害？它碰到这些石头都得“罢工”。于是，这石头卡在胃里，疼得你怀疑人生不说，还可以导致消化溃疡、穿孔和梗阻，严重时可能危及生命。

除了山楂，还有柿子（尤其是未成熟的）、黑枣等这些富含鞣酸的食物。它们都是秋冬季节的常见美食，却也都可能导致胃结石的形成。这些水果中的鞣酸在胃酸作用下，与蛋白质结合，形成不溶于水的鞣酸蛋白，逐渐沉积并与果胶、纤维素等物质凝结，最终形成胃结石，这种结石通常是植物性的胃石。

所以，吃山楂促进消化的观点并不是完全正确的。在空腹、酒后等胃酸过多的情况下进食大量的山楂，可能会促进胃石的形成，同时会出现严重的消化不良、腹胀等症状和严重的胃溃疡。

吃糖葫芦配点可乐

听着挺吓人的，那我们还能不能愉快地吃冰糖葫芦了？当然能吃，就是换个吃法，可以悠着吃点，或者“用魔法打败魔法”，用可乐对抗胃石。

针对植物性胃结石，对于轻中度患者，饮用可乐是安全有效的药物疗法。

可乐的特点在于：PH值低，含有溶解黏液的碳酸氢钠，并且含有大量可以促进溶解胃石的CO2气泡。可乐可以破坏植物性胃结石的聚合结构，使其变得松软，甚至分解成小块，随消化道排出。

一项系统性调研发现：在一半的病例中，单独使用可口可乐可以有效地溶解胃石，再联合内窥镜治疗，90%以上的胃石病例都能得到成功治疗。

在临床工作实践中，不少轻症患者持续1至2周、每天2至3次，每次口服200ml以上的可乐，能有效地融化胃石，减少内镜碎石的需要，从而大大减少痛苦、降低医疗费用。

“可乐疗法”并非万能

喝可乐就够了吗？并非所有类型的胃结石都适用“可乐疗法”。对于质地坚硬或体积较大的结石，可能需要通过内镜或手术手段进行处理。

可乐疗法后虽能让大结石变成小碎片，但小碎片还可能进入小肠形成梗阻，反而加重病情。长期饮用可乐也会有一些副作用，比如代谢综合征、龋齿、骨质疏松和电解质紊乱等。大量饮用碳酸饮料还有造成急性胃扩张的风险。

此外，年老体弱、有胃溃疡、胃大部切除术等基础疾病情况的患者，更不宜自行尝试此方法，以免弄巧成拙、加重病情。所以，预防为上策。

总而言之，预防胃结石的关键在于合理饮食：

谨慎食用高鞣酸食物 如山楂、柿子和黑枣。年老体弱、消化道疾病如消化道溃疡、反流性食管炎、贲门失弛缓、胃肠手术史、胃动力低下的患者都不建议吃。

把握适度原则 如特别想吃，注意不要一次性吃太多，吃前吃后适量饮用一些碳酸饮料，比如可乐。

及时就医 如出现相关症状，应及时就医，并在专业医生指导下选择适当的治疗方法。

文/赖雅敏（北京协和医院）