腊八粥的原料怎么选？营养要“粥”全

农历腊月初八，即腊八节，俗称“腊八”。喝上一碗热乎香甜的腊八粥，是我国民间的传统习俗之一。腊八粥的原料该怎么选？为特殊人群制作腊八粥时，要注意什么？为此，人民网采访了温州医科大学附属第一医院营养科主管营养师沈苏丹。

沈苏丹介绍，腊八粥的原料食材因地域和家庭的不同而有所差异。但总体上，腊八粥的食材主要包括谷类、豆类、干果和坚果四大类。谷类如大米、小米、粳米、黑米、燕麦、薏米等，富含碳水化合物、蛋白质、脂肪、矿物质及B族维生素；豆类如红豆、绿豆、芸豆、豌豆等，含有大量优质植物蛋白和矿物质；干果类如红枣、桂圆、葡萄干、枸杞等，经过干燥处理，糖类等营养成分更为浓缩，增添了腊八粥的风味和营养；坚果类如松仁、核桃等，不仅蛋白质含量高，还含有丰富的脂溶性维生素E和多种微量元素。

沈苏丹表示，在制作腊八粥时，根据个人情况和需求调整食材种类很重要。例如，糖尿病患者应避免在熬制时加入淀粉含量高的大米和糯米，可选择荞麦米、燕麦米、薏米等替代。同时，应减少甜味干果的用量，增加豆类和坚果的比例，如红豆、豌豆、花生、榛子、杏仁等，这些食物富含膳食纤维和不饱和脂肪酸，对糖尿病患者有益。需注意的是，黄豆虽然蛋白质含量高，但不易消化，不适合大量加入腊八粥中，更适合用来制作豆浆或豆腐。

“给肠胃功能较弱的老人和儿童熬腊八粥时，需要把粥熬得稠一些，用料以粳米、糯米为主。”沈苏丹提示，为此类人群熬制腊八粥时，要少放豆类，因为豆类中的胀气因子可能导致肠胃不适。

此外，沈苏丹指出，刚煮好的腊八粥温度较高，直接食用可能会对食管黏膜造成损伤。因此，在食用前最好先用勺子搅拌，以加速热气蒸发，降低温度。同时，为了保持营养均衡，喝腊八粥时可以搭配一些新鲜的蔬菜和肉类。