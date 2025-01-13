警惕！胃食管反流病或会触发焦虑和抑郁

胃食管反流病是胃内容物反流至食管、咽部、口腔等部位引起的不适症状或并发症，患者常有食道灼烧感，让患者感觉非常不适。

近日，北京西苑医院脾胃病科主任王凤云做客“人民好医生”直播间时表示，胃食管反流病大多是非糜烂性反流病，其疾病风险并不大，但长期疾病带来的不适感对患者情绪影响非常大，常会产生焦虑、烦躁等不良情绪；发病严重时，还会伴有焦虑症和抑郁症，患者会胡思乱想，此时建议患者可以服用抗焦虑、抗抑郁的药物，同时提醒患者，调节情绪对疾病治疗非常重要。

胃食管反流病易与多种疾病混淆 治疗易进入误区

王凤云介绍，胃食管反流病典型症状是反流和烧心，还有不典型症状，如消化不良，饭后堵、胀，上腹隐痛，不舒服等。但一些食管外的症状容易让患者误会，如反流物反流到咽部，易出现咽炎；反流到口腔易出现牙周炎、龋齿；反流到气管、支气管会出现咳嗽、哮喘等。有的患者还会因为胃酸、胃内容物反流刺激，出现后背隐隐不舒服、疼，包括心前区非心源性胸痛等，有患者还会觉得憋气、胸闷，因此，有些患者就会去耳鼻喉科、呼吸科等科室去治疗，其治疗也难以有效果。

王凤云提醒患者，如果治疗后症状不能得到缓解，就需要考虑是胃食管反流病，需要到消化科或脾胃科去进行诊疗。

胃食管反流病症状多 致病原因不单一

王凤云表示，胃食管反流病症状多，发病原因不单一。目前认为，胃食管反流病和情绪、饮食、感染、免疫、黏膜屏障等等因素都有关系，即外部刺激与自身防护能力的问题。

她谈到，如果食管黏膜屏障功能良好，就能防止外来侵袭，对于苦辣酸甜咸都能很好的适应，并能吸收利用，反之，则难以适应消化，身体也会感觉难受。还有患者认为是食管下贲门括约肌松弛导致。

其实，胃食管反流病是一个多因素引起的病症，贲门松弛只是其中的一个器质性问题。正常情况下，贲门下括约肌处于关闭状态，它存在压力梯度差，当食物从食道到胃到肠的过程中时，贲门开放，食道蠕动推动食物下行。但胃食管反流病患者胃肠道蠕动能力薄弱，胃内有潴留，胃肠压力出现逆差，括约肌松驰，就极有可能形成胃食管反流病，如果长期得不到有效缓解，胃食管受到反流物的长期刺激，就需要高度警惕引发胃癌、食管癌的可能性。

胃食管反流病分三类 中医治疗分三步走

目前临床上对胃食管反流病划分为三个类型，一是非糜烂反流病，临床上大部分患者都是，即通过胃镜检查时，食管没出现糜烂。二是反流性食管炎，即食道上有糜烂的地方，此类又分ABCD四个亚型， A级、B级多见，糜烂相对较轻，C级和D级糜烂较重，患者常会表现得非常难受，烧得厉害。三是Barrett食管，这是食管癌前病变状态，但在亚洲发病率相对较低。

在治疗上会用到胃底折叠术手术，但会有部分患者术后一年复发，这是因为部分患者胃肠动力不足，胃肠蠕动差，胃肠道形成潴留，存在逆压力差，导致括约肌功能再次松弛，这还是没能从根源上解决问题所致。在药物治疗上, 《胃食管反流病中医诊疗专家共识（2023）》指出使用PPI拉唑类药物，但也存在小部分患者服药后不见效，大部分患者有效，但药不能停；还有部分患者初期见效，逐渐也不见效。其次，长期服用PPI类药也存在副作用风险，易长胃肠息肉，而肠息肉多是腺瘤，有结直肠癌转化风险。另外就是引起骨质疏松问题，还会带来消化问题。PPI类药物是抑酸类药物，会将胃酸彻底抑制，还会引起患者消化不良、萎缩性胃炎、胃癌、肠道菌群紊乱等一系列问题。

而中医治疗则是一个因人因方的治疗，是辨证论治过程。王凤云介绍，目前在设计治疗方案时，会通过中药叠加PPI拉唑类药物联合治疗，首先逐渐减少抑酸类药物剂量，通过将酸类药物从标准剂量减到不服酸类药，到只服中药，再逐渐停药的过程，为患者解决问题。而在这过程中需要逐渐调节药方，最后才能让患者取得良好的效果，患者治疗需要耐心。

预防胃食管反流病 锻炼身体强免疫才是硬道理

最后，王凤云提醒，日常饮食对疾病会有一定的影响，刺激性的食物如酸、甜、辣性的食物本身就会引起人体不适，该忌口时还是需要忌口；对于水果摄入，她建议可以饭后马上吃，这样刺激性小，而对寒凉刺激特别敏感患者，可以榨成果汁饭后马上喝，这能维持人体所需必要维生素的摄入。而在情绪方面，患者需要学会控制和调节，面对不好情绪时要学会转移注意力；同时患者也需要通过日常锻炼提高免疫力，提高胃肠蠕动能力，以帮助胃食管反流病的治疗与恢复。

对于健康人群如何预防疾病，王凤云建议，饮食应该多样化，吃饭不要过量，最好八分饱；然后是学会控制情绪，胃肠疾病的发病机制又叫脑肠互动紊乱，受情绪影响很大；最后是增强锻炼，日常可以通过练习八段锦、五禽戏、气功等来提高自己的免疫力。

要记住，不要只注重患病后去解决问题，而应在身体健康时去锻炼自身，增强免疫力，不让疾病侵扰才是硬道理。