春节消费遇到烦心事？上“人民投诉”聊聊

春节临近，消费市场热气腾腾。年货市场迎来购销两旺；旅游、年夜饭等产品预订火爆；“2025全国网上年货节”启动，电商平台“新春战袍”“中国红”商品爆单……

近期，人民网“人民投诉”平台上关于节前消费的投诉量已有明显上升，如“景区管理欠佳，近5个小时一个项目约不上，也没有休息区”“平台购买春节旅游产品且预约成功，旅行社告知春节期间酒店价格上涨要加价，不然无法安排接待”等。

春节消费热潮不仅体现了中国经济的韧性，也彰显了消费信心的回暖与消费需求的释放。“人民投诉”结合历年春节消费维权舆情分析，网购促销、食品安全、酒店住宿、旅游服务、文化娱乐、交通出行、美容/健身预付式消费等方面投诉易集中。为督促企业商家提升质量安全主体责任和诚信经营意识，助力消费潜力释放，切实保护消费者合法权益，即日起，“人民投诉”将征集广大网友春节期间“吃住行游购娱”消费方面的相关维权线索，如果您遭遇此类权益侵害，或了解某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码关注“人民网财经”微信公众号或扫描“人民投诉”微信小程序留言、投诉、曝光。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

手机“扫一扫”查看更多内容