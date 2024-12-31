养老、助困、护苗，新一年民生保障网这样织

深入组织实施新时代“银龄行动”、制定低收入人口认定办法、提升儿童福利服务水平……事关2025年民生保障网，12月30日召开的全国民政工作会议信息量满满。

着力推进实施积极应对人口老龄化国家战略

截至2023年底，我国60周岁及以上老年人口达到2.97亿，占总人口的21.1%。有效应对我国人口老龄化，不仅关系到老年人的幸福安全，还关系到社会和谐稳定、国家发展全局。

居家养老既符合我国传统养老观念，又能满足大多数老人在家养老的需求，是顺应我国国情的养老解决方案。

2024年以来，聚焦居家养老服务，中央财政安排3亿元引导资金，支持各地发展老年助餐服务。同时，居家和社区基本养老服务提升行动累计支持建设家庭养老床位35.8万张、提供居家上门服务66.8万人次。

机构养老方面，截至10月底，全国各类养老机构和设施达40.4万个；护理型床位占比达62.2%，提前完成“十四五”规划任务。

民政部相关负责人表示，2025年将制定促进老年人社会参与、维护老年人合法权益等政策措施，深入组织实施新时代“银龄行动”，探索老年人意定监护实施机制。

此外，2025年，民政部门还要建立老年人口状况和老龄事业发展监测评价体系和统计调查制度，夯实老龄工作基础。

制定低收入人口认定办法

2024年，我国困难群体基本生活得到有效保障。

截至2024年10月底，民政部门累计实施临时救助603.3万人次。在全国69个地区开展服务类社会救助试点，探索“物质+服务”的综合救助模式。

此外，截至目前，全国共救助流浪乞讨等各类临时遇困人员70.9万人次，帮助4051人寻亲成功。

民政部相关负责人表示，2025年将持续健全社会救助体系，制定低收入人口认定办法、低收入家庭经济状况核对办法，全面开展低保边缘家庭、刚性支出困难家庭认定工作。

授人以鱼不如授人以渔。民政部相关负责人还表示，2025年将推进研究发展服务类社会救助的政策措施，推动完善低收入人口就业救助、产业帮扶等发展型政策举措。

提升儿童福利服务水平

困境儿童是需要加强政策保障和社会关注的儿童群体。

2024年，我国启动实施农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动、流动儿童关爱保护行动，并开展困境儿童关爱服务试点。

与此同时，我国不断提高集中养育孤儿、社会散居孤儿、事实无人抚养儿童保障月人均标准，目前已分别达到每人每月1971.4元、1511.9元、1500.7元。

民政部相关负责人表示，新的一年要顺应机构养育孤残儿童数量变化和社会困境儿童需求，加强儿童福利服务机构功能建设，推进“开门办院”为有需求的困境儿童提供服务。