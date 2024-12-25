探索创新发展 2024人民好医生大会共话“新质”未来

12月21日，由人民健康主办，厦门市卫生健康委员会、厦门市医学交流与人才服务中心、厦门市医学会支持的2024人民好医生大会在福建厦门召开。本次大会以“新质驱动 创新生态”为主题，通过院士专家、医院管理者、地方政府负责人以及大健康行业代表等跨界深度对话，共同探索医疗健康领域创新生态，助力加速医疗健康产业新质生产力的形成与壮大。

2024人民好医生大会现场。

盘活医疗创新人才资源

医学创新人才和医学高技能人才都是医学领域不可或缺的重要力量，他们各自在不同的领域和岗位上为提高医疗服务质量和推动医学进步发挥着关键作用。

中国红十字会原党组副书记、副会长郭长江宣读了四大慢病重大专项技术总师、中国科学院院士陈竺给人民好医生大会的书面致辞。贺信指出，医务工作者是人民生命健康的守护者、健康中国建设的主力军。长期以来，广大医务工作者积极响应党的号召，弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，积极投身健康中国建设，修医德、行仁术，努力为人民群众提供更高水平的卫生健康服务。希望全社会进一步加强对医务工作者的关心与爱护，营造敬医重卫的良好风尚，助力培育卫生健康领域新质生产力，为增进人民健康福祉、建设健康中国作出更大贡献。

“随着大数据、云计算、人工智能的广泛应用，人类各种生产模式、生活方式都会发生很大变革。医疗健康产业，攸关人的生老病死，向来是前沿科技的攻坚所在。积极发展医疗健康领域新质生产力，对于我们来说，既是挑战，也是机遇。”中国工程院院士钟南山在视频寄语中说，“一名好医生不仅要有高水平的专业知识，还需要有提高人民健康水平的使命感，在临床诊治工作中不能满足于书本的内容或已有经验，需要有所创新，坚持基础和临床结合、交叉学科融合，推动基础研究向临床实践转化、经验医学向循证医学转化。”

在中国工程院院士、上海交通大学副校长、上海交通大学医学院院长范先群看来，医学发展经历了实证化、技术化、精准化、智慧化的过程，从早期的神灵医学、经验医学、循证医学，到如今的精准医学、数字医学，对医学教育提出了新的要求和挑战。“立足新时代，开展医学教育要坚持立德树人根本任务，对接国家重大战略需求，紧跟世界科学研究前沿，面向人民群众健康，组建一流师资队伍，建设一流科教平台，培养一流医学人才，健全医学人才激励机制，优化医学教育学科专业结构，建成具有我国特色、科学高效的医学教育体系”。

针对医学创新人才和高技能人才的培养，北京医学会会长、中华医学会副会长封国生建议，要在医药健康领域构建教育、科技、人才三位一体运行体系和协调机制。完善多样化的继续教育新体系，提供与科技发展、临床实践和新技能需求密切结合的继续教育内容。重构医教融合、科教融汇人才协同开发体系，充分发挥旗舰医院、科研院所与产业联盟作用，建立前沿项目、人才发现机制，构建新型人才培养机构和服务平台。此外，要建立政府部门、医院院所、社会组织、高等院校联动机制。通过搭建相关人才开发基础工作协作平台，实现相关主体各方深度融合。

探索医疗健康创新生态

医疗新生态的构建，离不开科技创新与成果转化，也离不开社会各界力量的合力支持。

中国科学院院士、四川大学华西医院临床肿瘤中心主任与生物治疗全国重点实验室主任魏于全分享了生物技术药物与生物治疗研究进展与发展趋势。“近年来，生物技术药物与生物治疗研究发展迅速，在抗体药物、疫苗、细胞因子与重组蛋白药物研发，免疫治疗基因治疗、细胞治疗创新等多个领域取得了诸多创新进展，为患者带来更多获益。”魏于全说，人工智能在药物性质预测中具有一定的应用潜力，可帮助降低药物后期研发风险。同时，人工智能可以赋能生物药研发及临床试验，助力包括蛋白药物等生物药领域的从头设计与优化。

“近年来，厦门卫生健康事业快速发展，我们不断优化资源配置，从基层医疗机构的标准化建设到大型医院的技术革新，从智慧医疗体系的完善到医学人才队伍的壮大，从市校合作探索到国际医疗区域中心的建设，努力构建全方位、全生命周期的健康保障体系，满足人民群众日益增长的健康服务需求。”厦门市卫健委党组书记、主任、一级巡视员姚冠华说，“未来，希望广大医务工作者携起手来，推动医疗健康产业的创新和发展，共同探索新质生产力在卫生健康行业的应用和发展，为厦门卫生健康事业的发展注入新的活力。”

北京大学第一医院党委书记姜辉认为，医院既要“练好内功”，以党建引领，提升医院核心竞争力和学科影响力，也要“借好外力”，强化外部联动协作，建设数字医学中心、转化中心等，此外，还要加强人才培养力度，以科技创新为导向，建立完善人才激励和晋升机制。他介绍了所在医院近年来的变革与创新：医院以“国考”为指挥棒，强化顶层设计、统筹医疗资源，围绕“调结构、促增量，强学科、重人才”的工作要求，在医教研管各方面发力。

“航天医学是一门特殊的环境医学，也是一个典型的前沿交叉学科。航天中心医院充分调动各方创新资源和力量，搭建了多层级的协同创新平台，为医院科学研究、临床验证、成果孵化、研讨交流提供了良好契机，营造了良好的创新发展氛围。而航天医学的成果也可以更广泛地应用。”航天中心医院党委书记李继来介绍说，“太空医院”集成化、可移动等特点，为建设特殊应用场景“移动医院”提供借鉴，未来可以尝试建立列车医院、飞行医院、船舶医院等移动综合医疗体，为医疗救护提供保障。

华康中健（厦门）科技有限公司首席运营官王韦清介绍了AI与数字化医疗的探索实践。“我们打造的轻盈医学影像智能系统，基于多种人工智能技术和模型，以循证证据为支撑，创新研发智能诊疗、医学影像智能识别、药物智能研发和智能健康管理等多种功能，实现医学图谱和影像学资源获取、病例分享与社群交流、医学AI创作百科、多中心临床试验协作等多项服务。同时，借助云计算技术实现网络医学，增加医学图谱和病例库的有效性和可用性。医生可通过互联网随时随地访问资源，助力提高学习效率和诊疗质量”。

推动健康中国落地见效

从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，为助力健康中国建设，健康卫生行业不断进行探索尝试。会上，多位嘉宾分享了相关观点，大会还设置了多元化的主题环节。

随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加速，慢病已成为威胁公众健康的主要挑战之一。《“健康中国2030”规划纲要》提出，实施慢性病综合防控战略。针对重大慢病采取有效干预措施，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。中国疾控中心慢病中心主任吴静认为，慢病防控应以预防为主，加强健康促进与教育，建设高质量健康教育人才队伍，加大优质健康科普产品供给。“中国疾控中心慢病中心多措并举，在多方支持下开展慢病防控优质科普传播推广行动，打造慢病防控科普专家库，建立权威、全面的慢病科普服务平台，规范健康科普信息发布与传播，助力提升公众的慢病防治素养，从源头上降低慢病发生率”。

《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》提出，建设公立医院高质量发展新文化。“医院文化是医院生存和发展的内在推动力、医院可持续发展的重要保障，主要包括医院精神、办院理念、制度文化、人才观念、医德医风、工作理念等内容。”山东中医药大学党委副书记、山东中医药大学附属医院党委书记金锋说，医院在创新发展的同时，要更多关注医疗品质、患者体验、员工满意等软性指标。未来，山东中医药大学附属医院将不断加强医院文化建设，塑造具有鲜明特色、富有时代特征的先进医院文化，促进医院持续健康和谐发展，努力为人民群众提供满意的医疗卫生服务，构建幸福和谐平安医院。

“人民健康科技创新成果转化服务平台”上线。

会上，“人民健康科技创新成果转化服务平台”正式上线。人民网·人民健康与国家卫生健康委员会中国生物技术发展中心进行合作签约，共同助力医疗科技创新成果转化。

嘉宾参观智能化应用场景展。

本次大会还设置了三个平行论坛，主题分别为“科技驱动医疗健康新格局”“创新驱动医院高质量发展”“智慧驱动健康城市建设”。其中，在“创新驱动医院高质量发展”的主题论坛中，主办方发布了人民好医生“医院服务计划”。在“智慧驱动健康城市”的主题论坛中，“人民好医生智能科普服务平台”正式上线。为助力提升肝病诊疗水平，人民好医生客户端与解放军总院肝病医学部联合推出“人民好医生肝病专科服务计划”。

会上同步启动“2025人民好医生科普行动”。此外，大会现场还搭建了智能化应用场景展，集中展示医疗健康领域的创新发展成果，包括“院士前沿科技”“医生团队科研成果”“AI赋能医疗健康”“生物医药科技创新”“重点科技成果”“智能医疗工具展示”等主题板块，吸引了众多参会代表驻足了解。

本次大会由华康中健提供公益支持，东风柳汽为会务用车提供保障。