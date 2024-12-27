你的压力，肠子最懂（健康书橱）

茱莉娅·恩德斯发现了语言中一些有趣的现象。

英文里的“直觉”（gut）一词直接翻译过来就是“肠子的感觉”，许多描述感受的成语或者俚语也都和肚子有关。比如，我们委屈时会把“苦水往肚子里咽”，如果伤心了会“肝肠寸断”，如果担心谁会“牵肠挂肚”，如果讨厌谁就会觉得谁“令人作呕”，如果觉得不放心就会“满腹狐疑”……可以说，人的七情六欲产生自大脑的感受，却和肚子、肠子有着千丝万缕的联系。

这种联系不是异想天开，也不是语言学上的巧合。脑子和肠子之间这种说不清道不明的关系，越来越多地在实验室得到了证明。于是，作为德国法兰克福微生物研究院医学博士，茱莉娅·恩德斯在《肠子的小心思》一书中下了这么一个结论：也许大脑并不是在独自领导着我们的身体，肠子也在发挥着某种作用。

首先要说明一点，不用担心看不懂书中的论述。茱莉娅·恩德斯出这本书之前，先说的脱口秀，以《肠子的小心思》为题目，在弗莱堡科学脱口秀比赛中获得一等奖。她的段子在视频网站上广为传播。翻译者钱为的翻译宗旨是：“译书的时候，我总是想着怎么样解释才能让我妈看明白，德国小青年间说的笑话怎么说才能让我妈也会心一笑。”加上插图师吉尔·恩德斯——致力于传播科学的平面设计师，三个女人一台戏，共同把一个严肃的医学问题说得妙趣横生、译得眉目传神、画得俏皮可爱。

比如，脑子和肠子是怎么联系对方的？书里说了，靠迷走神经。作为连接肠道和大脑的高速直达通道，迷走神经穿过横膈膜，从肺和心脏之间穿过，紧贴着食管向上穿过喉咙，直抵大脑。在一项人体实验中，科学家发现，用不同的频率去刺激迷走神经，可以让实验对象产生不同的感受，可以是舒适，也可以是恐惧。基于此，从2010年起，欧洲批准了一个新的抗抑郁症疗法，主要就是通过刺激迷走神经来调节患者的心情。如果大脑是中央指挥部的话，肠道就像是它在地方的外派专员，而迷走神经的作用就像是连接总指挥和地方专员的专线电话。

可谓要言不烦，形象具体，有理有据。但作者还怕读者不清楚，接着打比方：肠道位于基层一线，认得出一顿饭里的每一个小分子，拦截飘荡在血液里的激素，和免疫细胞聊天问好，偷听肠道细菌窃窃私语……肠道把每天搜集来的情报上报大脑，不然独坐深宫、与世隔绝的大脑可不知道它的子民每天都在忙什么。

当然，茱莉娅·恩德斯告诉读者，并不是肚子里发生的每件事情，肠道都会上报给大脑，“像是今天的饭里有颗没嚼烂的豌豆，这种芝麻大的事儿是不会动用迷走神经这条领导专线的，肠道自己就解决了，别忘了它也有个自己的大脑——肠脑。只有肠脑认为重要的事儿，必须汇报给大脑不可了，这时候大脑才会插手”。

比如，当肠道发现这顿饭酒精含量出奇的高，通报就会被传达到大脑的“呕吐中枢”；当肚子胀气的时候，“疼痛中枢”就会被激活；当遭遇病原体的时候，“不舒服”的信号就会被传递给大脑。这些信号之所以能传达无碍，是因为肠道自己把门的和给大脑看门的，都认为这信息重要。

据测算，在钻牛角尖、愤怒或压力这些情绪里，肠子的作用估计得占10%到15%的比重。它把身体内部的信息传递给大脑，有的信息会让大脑紧张，有的会让大脑放松。通过这种方式，肠子在后台影响着我们的情绪。

说到这儿，作者提醒大家，压力是肠道和大脑之间交流的信息中最大的易激信息。长期的压力会导致肠脑变得越来越敏感，意味着身体要透支一部分能量——千万注意不要透支太多，要知道“出来混迟早都是要还的”。

在2013年茱莉娅·恩德斯写“肠脑轴”这个章节的时候，她坦言，快一个月也没写出几个字来。“那时候这个研究课题还太新了，所有的实验都还仅局限于动物实验。比起已经证明出来的事实，大多数都还停留在猜想的阶段。”她说。

如今，肠脑轴的研究可谓风生水起，一日千里，产业转化快速推进。但是关于肠道的各方面专业研究还在持续，对于人体的肠道菌群、肠脑以及肠道和大脑的连接通路，我们知道得还太少。不过，在茱莉娅·恩德斯看来，可以利用已有知识，从身边小事着手一点一滴地来改善健康。

就拿一日三餐来说，吃饭时不要有负担，不要火急火燎，不要三心二意，应该轻轻松松地享受食物。“这点对小朋友来说尤其重要，因为他们的肠脑和大脑是同步发育的。”茱莉娅·恩德斯说，“吃饭的时候不要在电视前蹦来蹦去，家长也不要给太大压力，不要动不动就斥责‘不吃完饭就别离开饭桌’。”这一点，对于有娃的家庭来说，尤其要注意啊。